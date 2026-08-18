Νέα διπλωματική αντιπαράθεση Γαλλίας με Ιράν – Ετοιμάζει απέλαση Ιρανών διπλωματών το Παρίσι

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Κλιμακώνεται η διπλωματική ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ιράν. Την απόφαση της Γαλλικής Δημοκρατίας να απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν – Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν.

«Ο ιρανικός λαός, ένας μεγάλος λαός, είναι το κύριο θύμα αυτής της περιόδου ακραίας έντασης στη Μέση Ανατολή, εγκλωβισμένος ανάμεσα στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2026 και τις βομβιστικές επιθέσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν – Νοέλ Μπαρό.

Στον ίδιο τόνο συνέχισε λέγοντας: «Ακριβώς επειδή η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού, υποστηρίζοντας τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες και τους ερευνητές του, δύο Γάλλοι διπλωμάτες δέχθηκαν σκανδαλώδη και σκόπιμη επίθεση στις 19 Ιουλίου».

«Είχα ανακοινώσει ότι αυτή η απαράδεκτη πράξη θα είχε συνέπειες. Αυτό έγινε. Δύο Ιρανοί διπλωμάτες στη Γαλλία θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες», κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν – Νοέλ Μπαρό.

Υπενθυμίζουμε ότι τον προηγούμενο μήνα, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας είχε αναφέρει πως υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υπό κράτηση και εκφοβιστεί από μέλη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.