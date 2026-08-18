Νέα διπλωματική αντιπαράθεση Γαλλίας με Ιράν – Ετοιμάζει απέλαση Ιρανών διπλωματών το Παρίσι

Η διπλωματική ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ιράν κλιμακώνεται, με τη Γαλλική Δημοκρατία να ανακοινώνει την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών τις προσεχείς ημέρες. Η απόφαση αποτελεί συνέπεια της άρνησης του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών να επιτρέψει την επιστροφή υπαλλήλων της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη και μιας "σκανδαλώδους και σκόπιμης επίθεσης" σε Γάλλους διπλωμάτες τον Ιούλιο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΓΑΛΛΙΑ - ΣΗΜΑΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: PEXELS
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κλιμακώνεται η διπλωματική ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ιράν, με το Παρίσι να ετοιμάζει την απέλαση δύο Ιρανών διπλωματών τις προσεχείς ημέρες.
  • Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη να επιστρέψουν στο Ιράν.
  • Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανέφερε ότι η απέλαση έρχεται ως συνέπεια «σκανδαλώδους και σκόπιμης επίθεσης» σε δύο Γάλλους διπλωμάτες, μια «απαράδεκτη πράξη» που «θα είχε συνέπειες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Κλιμακώνεται η διπλωματική ένταση μεταξύ Γαλλίας και Ιράν. Την απόφαση της Γαλλικής Δημοκρατίας να απελάσει δύο Ιρανούς διπλωμάτες τις προσεχείς ημέρες, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν – Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν μόνο αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τους όρους του MoU – Το Ισραήλ εμπόδισε τη συμφωνία

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μία ημέρα αφότου το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε πως δεν θα επιτρέψει σε δύο υπαλλήλους της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη, οι οποίοι είχαν εμπλακεί σε διπλωματική διαμάχη, να επιστρέψουν στο Ιράν.

«Ο ιρανικός λαός, ένας μεγάλος λαός, είναι το κύριο θύμα αυτής της περιόδου ακραίας έντασης στη Μέση Ανατολή, εγκλωβισμένος ανάμεσα στην αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου 2026 και τις βομβιστικές επιθέσεις», ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν – Νοέλ Μπαρό.

Γαλλία: «Έτοιμη» να προστατεύσει τις χώρες του Κόλπου από τα πλήγματα του Ιράν – Στέλνει δύο πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Στον ίδιο τόνο συνέχισε λέγοντας: «Ακριβώς επειδή η Γαλλία στέκεται στο πλευρό του ιρανικού λαού, υποστηρίζοντας τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες και τους ερευνητές του, δύο Γάλλοι διπλωμάτες δέχθηκαν σκανδαλώδη και σκόπιμη επίθεση στις 19 Ιουλίου».

«Είχα ανακοινώσει ότι αυτή η απαράδεκτη πράξη θα είχε συνέπειες. Αυτό έγινε. Δύο Ιρανοί διπλωμάτες στη Γαλλία θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες», κατέληξε στην ανάρτησή του ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν – Νοέλ Μπαρό.

Υπενθυμίζουμε ότι τον προηγούμενο μήνα, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας είχε αναφέρει πως υπάλληλοι της γαλλικής πρεσβείας στην Τεχεράνη είχαν τεθεί υπό κράτηση και εκφοβιστεί από μέλη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ