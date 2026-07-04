Ο Τραμπ έδωσε χάρη σε 11 άτομα – «Υπέστησαν δικαστικό διωγμό»

Σε μια κίνηση με έντονο πολιτικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απένειμε χάρη την Παρασκευή (3/7) σε 11 καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται εννέα άτομα που είχαν φυλακιστεί για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, καθώς και ένας κορυφαίος δωρητής των Ρεπουμπλικάνων.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης κυβερνητικής ανατροπής των κανόνων για τις εκπομπές ρύπων, με τον κ. Τραμπ να εξαπολύει μέσω του Truth Social πυρά κατά της προηγούμενης κυβέρνησης Μπάιντεν για «δικαστικό διωγμό» πολιτών. Αν και ο Λευκός Οίκος δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις, η ταυτότητα των προσώπων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο καταδικασμένος για οικονομική απάτη επιχειρηματίας Άνταμ Κίνταν, επιβεβαιώθηκε από τους συνηγόρους τους και αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης.

«Υπέστησαν δικαστικό διωγμό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε μέσω Truth Social στους έξι από αυτούς, υποστηρίζοντας πως υπέστησαν δικαστικό διωγμό επί των ημερών του δημοκρατικού προκατόχου του, «του κοιμήση Τζο Μπάιντεν» κατ’ αυτόν, επειδή είχαν «φτιάξει τα αυτοκίνητά τους».

Η κυβέρνηση του κ. Τραμπ, ανακάλεσε τον Φεβρουάριο, την επίσημη κυβερνητική παραδοχή του επιστημονικού ευρήματος ότι οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, ώστε να εξαλείψει κατόπιν τους ισχύοντες ως πρότινος κανόνες για τις εκπομπές καυσαερίων αυτοκινήτων και φορτηγών.

Χορηγός των Ρεπουμπλικάνων ο Άνταμ Κίνταν

Ακόμη, σύμφωνα με ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος, έδωσε επίσης χάρη στον Άνταμ Κίνταν, άλλοτε αντιπρόεδρο της επιχείρησης Staffing Advisory Group και μεγάλο δωρητή των ρεπουμπλικάνων, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του κ. Τραμπ προσωπικά,, που είχε καταδικαστεί το 2006 να εκτίσει ποινή φυλάκισης μαζί με τον συνεταίρο του και λομπίστα Τζακ Αμπράμοφ, για οικονομική απάτη.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τα ονόματα των φυλακισμένων, στους οποίους δόθηκε χάρη από τον πρόεδρο, ως αυτό το στάδιο. Συνήγοροί τους ανέφεραν ποιοι είναι σε δηλώσεις τους στον Τύπο.