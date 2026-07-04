Κρήτη: Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 70χρονης

Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες στην περιοχή της Σύμης, στον Δήμο Βιάννου της Κρήτης, για τον εντοπισμό μιας 70χρονης γυναίκας που αγνοείται.

Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν από το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς η ηλικιωμένη δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους συγγενείς της και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ επιστρατεύτηκαν ομάδα με drone και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας, προκειμένου να ερευνηθεί εξονυχιστικά κάθε πιθανό σημείο στην ευρύτερη περιοχή όπου θα μπορούσε να βρίσκεται η 74χρονη.