Κρήτη: Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό της 70χρονης

Συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι έρευνες εντοπισμού μιας 70χρονης γυναίκας που αγνοείται στην περιοχή της Σύμης, στον Δήμο Βιάννου της Κρήτης. Η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής, drone και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες στην περιοχή της Σύμης, στον Δήμο Βιάννου της Κρήτης, για τον εντοπισμό μιας 70χρονης γυναίκας που αγνοείται.
  • Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν από το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζονται αδιάκοπα. Η 70χρονη αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδα με drone και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι έρευνες στην περιοχή της Σύμης, στον Δήμο Βιάννου της Κρήτης, για τον εντοπισμό μιας 70χρονης γυναίκας που αγνοείται.

Οι αναζητήσεις ξεκίνησαν από το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίζονται αδιάκοπα, καθώς η ηλικιωμένη δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους συγγενείς της και στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ επιστρατεύτηκαν ομάδα με drone και εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας, προκειμένου να ερευνηθεί εξονυχιστικά κάθε πιθανό σημείο στην ευρύτερη περιοχή όπου θα μπορούσε να βρίσκεται η 74χρονη.

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