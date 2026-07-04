Μουντιάλ 2026: Ξεκινά η φάση των «16» – Όλο το πρόγραμμα και τα μεγάλα ντέρμπι

Η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου αρχίζει άμεσα, χωρίς ρεπό, με οκτώ αναμετρήσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως το ντέρμπι Ιβηρικής Πορτογαλίας-Ισπανίας και ο αγώνας Αγγλίας-Μεξικού. Ορισμένες ομάδες, όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Ελβετία, επιδιώκουν ιστορικές προκρίσεις, ενώ το άρθρο παραθέτει αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των νοκ άουτ φάσεων μέχρι τον τελικό.

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Αθλητισμός

Λαμίν Γιαμάλ, Ισπανία, Μουντιάλ 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ρεπό, αρχίζει άμεσα η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλες οι αναμετρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
  • Ανάμεσα στα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι το ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία, καθώς και η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στο «Αζτέκα».
  • Οι ΗΠΑ αναζητούν πρόκριση σε προημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια, ενώ η Ελβετία στοχεύει στην πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικό μετά από 72 χρόνια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς ρεπό, όπως συνέβη και στη μετάβαση μεταξύ ομίλων και νοκ άουτ φάσης, αρχίζει άμεσα η φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τις διασταυρώσεις του προηγούμενου γύρου δεν προέκυψε κάποια «τιτανομαχία».

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Ωστόσο και οι οκτώ αναμετρήσεις παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως ντέρμπι της Ιβηρικής ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία αλλά και η αναμέτρηση της Αγγλίας με το Μεξικό στο «Αζτέκα». Η Βραζιλία δεν πρόκειται να έχει εύκολο έργο απέναντι στη Νορβηγία, σε αντίθεση με τη Γαλλία και την Αργεντινή που ενδεχόμενη αποτυχία εναντίον της Παραγουάης και της Αιγύπτου αντίστοιχα, θα αποτελέσει τεράστια έκπληξη.

Οι ΗΠΑ με αντίπαλο το Βέλγιο αναζητούν πρόκριση σε προημιτελικό για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια. Οι συνδιοργανωτές του Καναδά έχουν ήδη καταγράψει την καλύτερη πορεία της Ιστορίας τους με την συμμετοχή στα νοκ άουτ και ψάχνουν την υπέρβαση εναντίον του Μαρόκου, που μετά την 4η θέση του 2022 επιδιώκει δεύτερη εποποιϊα.

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Τέλος, η Ελβετία στοχεύει στην πρώτη της συμμετοχή σε προημιτελικό μετά από  72 χρόνια. Απέναντί της θα έχει την Κολομβία που έδειξε κι απέναντι στην Γκάνα πως είναι μία απ’ τις πιο δυνατές ομάδες του εφετινού τουρνουά.

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

  • 4/07 20:00 Χιούστον : Καναδάς – Μαρόκο
  • 5/07 00:00 Φιλαδέλφεια : Παραγουάη – Γαλλία
  • 5/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ : Βραζιλία – Νορβηγία
  • 6/07 03:00 Μέξικο Σίτι : Μεξικό – Αγγλία
  • 6/07 22:00 Ντάλας : Πορτογαλία – Ισπανία
  • 7/07 03:00 Σιάτλ : ΗΠΑ – Βέλγιο
  • 7/07 19:00 Ατλάντα : Αργεντινή – Αίγυπτος
  • 7/07 23:00 Βανκούβερ : Ελβετία – Κολομβία

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

  • (Α) 09/07 23:00 Βοστώνη : Νικητής (2) – Νικητής (1)
  • (Β) 10/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (5) – Νικητής (6)
  • (Γ) 12/07 00:00 Μαϊάμι : Νικητής (3) – Νικητής (4)
  • (Δ) 12/07 04:00 Κάνσας : Νικητής (7) – Νικητής (8)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

  • 14/07 22:00 Λος Άντζελες : Νικητής (Α) – Νικητής (Β)
  • 15/07 20:00 Ατλάντα : Νικητής (Γ) – Νικητής (Δ)

«ΜΙΚΡΟΣ» Τελικός

19/07 00:00 Μαϊάμι

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ΤΕΛΙΚΟΣ

19/07 22:00 Λος Άντζελες

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