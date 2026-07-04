e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο μπαράζ πληρωμών

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα πραγματοποιήσουν νέο μπαράζ πληρωμών ύψους 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου. Αυτές οι πληρωμές περιλαμβάνουν παροχές e-ΕΦΚΑ (όπως επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας, καθώς και εφάπαξ) και καταβολές ΔΥΠΑ (όπως επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ πραγματοποίησαν από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου, ένα νέο μπαράζ πληρωμών σε 81.273 δικαιούχους, με συνολικό ποσό 69.856.913,67 ευρώ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε στις 6 Ιουλίου 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές, ενώ από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου δόθηκαν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ.
  • Από την ΔΥΠΑ καταβλήθηκαν 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέο μπαράζ πληρών θα πραγματοποιήσουν από τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου έως τις  10 Ιουλίου ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ σε 81.273 δικαιούχους. Στους παραπάνω θα δοθεί το συνολικό ποσό των  69.856.913,67 ευρώ.

Αναλυτικά,

Ο  e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει:

  • στις 6 Ιουλίου 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
  • από τις 6 Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για  επιδόματα  σε 1.500 μητέρεςανεργίας και λοιπά επιδόματ .
1.000.000 ευρώ για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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