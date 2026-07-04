Νέο ρεκόρ για την Τουρκία: Μοσχοπουλάει οπλικά συστήματα αξίας 800 εκατ. μόνο τον μήνα Ιούνιο

Η Τουρκία μοσχοπουλάει οπλικά συστήματα στο εξωτερικό και ακόμη και η Ευρώπη υποκλίνεται στα επιτεύγματά της. Οι εξαγωγές στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής έφτασαν τα 802,8 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 29,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Αναλυτικά οι πωλήσεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η τουρκική αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία συνέχισε την εξαγωγική της δυναμική κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ο τομέας πέτυχε εξαγωγές ύψους 802,8 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, που καλύπτει το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών έφτασε τα 4,6657 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 29,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σχετικά με το θέμα, ο επικεφαλής της αμυντικής βιομηχανίας, καθηγητής δρ Haluk Görgün, έκανε την ακόλουθη δήλωση σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X: «Η Τουρκική Αμυντική και Αεροδιαστημική Βιομηχανία συνεχίζει τη σταθερή άνοδο των εξαγωγών της! Οι εξαγωγές μας στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής έφτασαν τα 802,8 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 29,6% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, οι εξαγωγές μας έφτασαν τα 4,6657 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 29,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι εξαγωγές μας τους τελευταίους 12 μήνες ξεπέρασαν τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια για πρώτη φορά, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο. Με τα συστήματά μας που έχουν αποδείξει την επιτυχία τους στο πεδίο και το συνεχώς εμπλουτιζόμενο οικοσύστημά μας, συνεχίζουμε να δημιουργούμε διαρκείς συνεργασίες σε παγκόσμια κλίμακα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες, τους μηχανικούς, τους τεχνικούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη μας που συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία».

Συνολικά, από την αρχή του έτους, η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει πραγματοποιήσει εξαγωγές συνολικού ύψους 4.667.396.000 δολαρίων. Αναλυτικά, τα στοιχεία εξαγωγών του τομέα για το 2026 έχουν ως εξής:

Ιανουάριος: 554.493.000 δολάρια

Φεβρουάριος: 552.722.000 δολάρια

Μάρτιος: 803.038.000 δολάρια

Απρίλιος: 962.343.000 δολάρια

Μάιος: 992 εκατομμύρια δολάρια

Ιούνιος: 802,8 εκατομμύρια δολάρια

Η Τουρκία εξάγει πλέον πάνω από 230 διαφορετικά αμυντικά συστήματα σε 185 χώρες. Ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες και συγκεκριμένα συστήματα κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στις πωλήσεις.

1. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs / Drones)

Τα τουρκικά drones παραμένουν η «βιτρίνα» της βιομηχανίας της χώρας. Το πασίγνωστο Bayraktar TB2 της εταιρείας Baykar, σε συνδυασμό με το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο Akinci, αλλά και τα συστήματα Anka και Aksungur της TAI (TUSAŞ), συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον διεθνώνρο και πιο εξελι αγοραστών. Η επιχειρησιακή τους χρήση σε πολεμικά μέτωπα έχει λειτουργήσει ως η καλύτερη δυνατή διαφήμιση, καθιστώντας τα drones το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν της χώρας.

2. Πυρομαχικά και πύραυλοι (Roketsan & MKE)

Ένας τομέας που συχνά υποτιμάται, αλλά φέρνει τεράστια έσοδα, είναι τα πυρομαχικά και τα κατευθυνόμενα βλήματα. Μόνο τα όπλα και τα πυρομαχικά αντιπροσώπευσαν περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια από τις συνολικές ετήσιες εξαγωγές. Έξυπνα πυρομαχικά μικρής κλίμακας, όπως η σειρά MAM-L και MAM-C της Roketsan, που εξοπλίζουν τα drones, καθώς και βλήματα πυροβολικού, παρουσιάζουν τεράστια ζήτηση παγκοσμίως λόγω της ανάγκης αναπλήρωσης των διεθνών αποθεμάτων.

3. Θωρακισμένα οχήματα μάχης

Τα τροχοφόρα και ερπυστριοφόρα θωρακισμένα οχήματα των εταιρειών FNSS, Otokar, όπως το Arma και το Cobra, και Nurol Makina συνεχίζουν να κερδίζουν συμβόλαια. Η ανθεκτικότητά τους σε περιβάλλοντα ασύμμετρου πολέμου και οι ανταγωνιστικές τιμές τους τα καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικά.

4. Προηγμένη αεροναυπηγική και ναυτικές πλατφόρμες

Το 2026 σηματοδοτεί τη στροφή της Τουρκίας σε εξαγωγές πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας. Εμβληματικά προγράμματα, όπως το εκπαιδευτικό/ελαφρύ μαχητικό αεροσκάφος HÜRJET και οι εγχώριας σχεδίασης ναυτικές πλατφόρμες, όπως κορβέτες και πλοία ανοικτής θαλάσσης (OPV), έχουν μπει δυναμικά στο χαρτοφυλάκιο των διεθνών πωλήσεων.

Χώρες και διεθνείς συμφωνίες-κλειδιά

Η γεωγραφική κατανομή των τουρκικών εξαγωγών παρουσιάζει μια ενδιαφέρουσα ανατροπή. Ενώ στο παρελθόν η Τουρκία πουλούσε κυρίως σε χώρες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, πλέον έχει διεισδύσει για τα καλά στον σκληρό πυρήνα της Δύσης.

Κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ: Περίπου το 56% με 57% των συνολικών τουρκικών εξαγωγών κατευθύνεται πλέον προς χώρες του ΝΑΤΟ, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ άγγιξαν τα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ισπανία: Μία από τις πιο σημαντικές πρόσφατες συμφωνίες αφορά την προμήθεια του τουρκικού αεροσκάφους HÜRJET από την Ισπανία, γεγονός που αποτελεί τεράστιο παράσημο για την τουρκική αεροπορική βιομηχανία, καθώς πουλάει αεροπορική τεχνολογία σε μια χώρα με παράδοση στον τομέα.

Πορτογαλία και Ρουμανία: Η Τουρκία έχει υπογράψει σημαντικά συμβόλαια για την εξαγωγή στρατιωτικών πλοίων, όπως πλοία ανοικτής θαλάσσης (OPV), στην Πορτογαλία και τη Ρουμανία, ενισχύοντας τη ναυτική της παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ινδονησία και περιοχή Ασίας-Ειρηνικού: Στο πλαίσιο της επέκτασης στην Ασία, ξεχωρίζει η συμφωνία με την Ινδονησία, η οποία αφορά τη συνεργασία και την υποστήριξη γύρω από το τουρκικό μαχητικό πέμπτης γενιάς KAAN.

Χώρες του Κόλπου και Αφρική: Παραδοσιακοί πελάτες, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ, συνεχίζουν να υπογράφουν συμβόλαια δισεκατομμυρίων για drones, πυραυλικά συστήματα και τεχνογνωσία, ενώ στην Αφρική τα τουρκικά συστήματα προτιμώνται για τη σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας που προσφέρουν.

Το μυστικό της επιτυχίας και το μέλλον

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία έχει καταφέρει να πετύχει κάτι μοναδικό: η μέση αξία εξαγωγής ανά κιλό προϊόντος στον αμυντικό τομέα αγγίζει τα 65,16 δολάρια, τη στιγμή που ο γενικός μέσος όρος των συνολικών εξαγωγών της Τουρκίας είναι μόλις 1,62 δολάρια ανά κιλό. Πρόκειται για παραγωγή τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η στρατηγική της Άγκυρας δεν βασίζεται πλέον μόνο στην απλή πώληση έτοιμων όπλων. Η Τουρκία προσφέρει «πακέτα» που περιλαμβάνουν μεταφορά τεχνολογίας, μοντέλα κοινής παραγωγής (joint production) και μακροχρόνια υποστήριξη μετά την πώληση. Αυτό το μοντέλο, σε συνδυασμό με την επιθετική αμυντική διπλωματία, έχει εδραιώσει την Τουρκία ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας αμυντικής σκακιέρας.