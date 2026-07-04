Κολομβία – Γκάνα 1-0: Ο Αρίας έστειλε τους «καφετέρος» στους «16» του Μουντιάλ – Δείτε το γκολ

Η Κολομβία επικράτησε της Γκάνας με 1-0 σε νοκ άουτ αγώνα του Μουντιάλ. Ο Τζον Αρίας πέτυχε το γκολ της νίκης, ενώ ο Ζίγκι κράτησε τη Γκάνα στο παιχνίδι με σημαντικές αποκρούσεις. Η Γκάνα πίεσε στο τέλος, αλλά δεν βρήκε τελική στον στόχο.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Κολομβία, Γκάνα, Μουντιάλ 2026
Luis Diaz was a fraction offside. Photograph: Bernadett Szabó/Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κολομβία νίκησε τη Γκάνα με 1-0 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία.
  • Ο Τζον Αρίας πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος.
  • Η Γκάνα πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο δεν βρήκε τελική στον στόχο και δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Κολομβία νίκησε τη Γκάνα με 1-0 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Ο Τζον Αρίας πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος.

Η Κολομβία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα κράτησε την κατοχή, δημιούργησε τις πρώτες ευκαιρίες και βρήκε γρήγορα το γκολ που ζητά κάθε προπονητής σε νοκ άουτ αναμέτρηση.

Το γκολ του Αρίας έκρινε την αναμέτρηση

Ο Λουίς Σουάρες έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, από το ύψος του κόρνερ, και ο Τζον Αρίας βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Κολομβιανός εκτέλεσε με το δεξί στην κίνηση και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας, κάνοντας το 1-0.

Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 20ό λεπτό. Ο Λουίς Ντίας δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ζίγκι μπλόκαρε την μπάλα.

Η Κολομβία συνέχισε να απειλεί την εστία της Γκάνας, ενώ οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν επίσης μία σημαντική στιγμή στο πρώτο μέρος. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν άλλαξε το σκορ.

Η Γκάνα πίεσε, αλλά δεν βρήκε τελική στον στόχο

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά. Η Κολομβία βρήκε αρκετές στιγμές για δεύτερο γκολ, όμως ο Ζίγκι κράτησε τη Γκάνα μέσα στο παιχνίδι με τις αποκρούσεις του.

Στο 69ο λεπτό, λίγο πριν από το διάλειμμα ενυδάτωσης, η Γκάνα απείλησε με τον Πάρτεϊ. Ο μέσος της αφρικανικής ομάδας έκανε σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Γκάνα προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Ωστόσο, η ομάδα δεν κατέγραψε τελική προσπάθεια στον στόχο και δεν εκμεταλλεύτηκε τα διαστήματα κατά τα οποία η άμυνα της Κολομβίας άφησε χώρους.

Το τελικό 1-0 έδωσε στην Κολομβία την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ. Η ομάδα συνεχίζει στη διοργάνωση και θα διεκδικήσει την παρουσία της στην επόμενη φάση απέναντι στην Ελβετία.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Βάργκας, Μουνιός, Σάντσες, Λουκουμί, Μοχίκα, Αρίας, Λέρμα, Πουέρτα, Χάμες Ροντρίγκες, Κόρδομπα, Ντίας
ΓΚΑΝΑ: Ζίγκι, Σενάγια, Λουκάσεν, Οπόκου, Μενσά, Πάρτεϊ, Ινιάκι Γουίλιαμς, Γιρένκι, Σιμπό, Σεμένιο, Αγιού

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ