Κολομβία – Γκάνα 1-0: Ο Αρίας έστειλε τους «καφετέρος» στους «16» του Μουντιάλ – Δείτε το γκολ

Η Κολομβία νίκησε τη Γκάνα με 1-0 και πήρε την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την Ελβετία. Ο Τζον Αρίας πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και έδωσε στην ομάδα του το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε μέχρι το τέλος.

Η Κολομβία μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και επέβαλε τον ρυθμό της από τα πρώτα λεπτά. Η ομάδα κράτησε την κατοχή, δημιούργησε τις πρώτες ευκαιρίες και βρήκε γρήγορα το γκολ που ζητά κάθε προπονητής σε νοκ άουτ αναμέτρηση.

Το γκολ του Αρίας έκρινε την αναμέτρηση

Ο Λουίς Σουάρες έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, από το ύψος του κόρνερ, και ο Τζον Αρίας βρέθηκε αμαρκάριστος στο ύψος της μικρής περιοχής. Ο Κολομβιανός εκτέλεσε με το δεξί στην κίνηση και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας, κάνοντας το 1-0.

Οι τυπικά γηπεδούχοι είχαν ευκαιρία να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 20ό λεπτό. Ο Λουίς Ντίας δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Ζίγκι μπλόκαρε την μπάλα.

Η Κολομβία συνέχισε να απειλεί την εστία της Γκάνας, ενώ οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν επίσης μία σημαντική στιγμή στο πρώτο μέρος. Το 1-0 παρέμεινε μέχρι την ανάπαυλα, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν άλλαξε το σκορ.

Η Γκάνα πίεσε, αλλά δεν βρήκε τελική στον στόχο

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε σημαντικά. Η Κολομβία βρήκε αρκετές στιγμές για δεύτερο γκολ, όμως ο Ζίγκι κράτησε τη Γκάνα μέσα στο παιχνίδι με τις αποκρούσεις του.

Στο 69ο λεπτό, λίγο πριν από το διάλειμμα ενυδάτωσης, η Γκάνα απείλησε με τον Πάρτεϊ. Ο μέσος της αφρικανικής ομάδας έκανε σουτ έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Γκάνα προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Ωστόσο, η ομάδα δεν κατέγραψε τελική προσπάθεια στον στόχο και δεν εκμεταλλεύτηκε τα διαστήματα κατά τα οποία η άμυνα της Κολομβίας άφησε χώρους.

Το τελικό 1-0 έδωσε στην Κολομβία την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ. Η ομάδα συνεχίζει στη διοργάνωση και θα διεκδικήσει την παρουσία της στην επόμενη φάση απέναντι στην Ελβετία.

ΚΟΛΟΜΒΙΑ: Βάργκας, Μουνιός, Σάντσες, Λουκουμί, Μοχίκα, Αρίας, Λέρμα, Πουέρτα, Χάμες Ροντρίγκες, Κόρδομπα, Ντίας

ΓΚΑΝΑ: Ζίγκι, Σενάγια, Λουκάσεν, Οπόκου, Μενσά, Πάρτεϊ, Ινιάκι Γουίλιαμς, Γιρένκι, Σιμπό, Σεμένιο, Αγιού