Περού: Επισήμως πρόεδρος η Κέικο Φουχιμόρι – Επιστρέφει στην εξουσία η πολιτική δυναστεία της οικογένειάς της

Η Κέικο Φουχιμόρι ανακηρύχθηκε επισήμως εκλεγμένη πρόεδρος του Περού από το Εθνικό Εκλογοδικείο της χώρας, έπειτα από μία από τις πιο αμφίρροπες εκλογικές αναμετρήσεις στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής.

Η 51χρονη συντηρητική πολιτικός εξασφάλισε το κορυφαίο αξίωμα μετά από τρεις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες. Θα διαδεχθεί τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ στις 28 Ιουλίου, ενώ η θητεία της αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2031.

Στο Περού, όπου η πολιτική αστάθεια παραμένει χρόνιο φαινόμενο, η Φουχιμόρι θα γίνει η ένατη πρόεδρος που αναλαμβάνει την εξουσία από το 2016.

Η ανακήρυξη και η εκλογική διαφορά

Η επίσημη ανακήρυξη έβαλε τυπικά τέλος στην αβεβαιότητα που ακολούθησε τις προεδρικές εκλογές. Η υποψήφια της δεξιάς επικράτησε με διαφορά μικρότερη από 50.000 ψήφους, επί συνόλου άνω των 18 εκατομμυρίων ψηφισάντων, απέναντι στον υποψήφιο της αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, ο οποίος δεν αναγνωρίζει την ήττα του.

Την Τετάρτη, ο Σάντσες ανακοίνωσε ότι υπέβαλε προσφυγή στη Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Εθνικό Εκλογοδικείο, ο κορυφαίος εκλογικός θεσμός του Περού, είχε ήδη απορρίψει το αίτημά του να ακυρωθούν οι ψήφοι των πολιτών του εξωτερικού, κρίνοντας αβάσιμη την επιχειρηματολογία του.

«Ανακηρύσσω τη δεσποινίδα Κέικο Σοφία Φουχιμόρι Χιγκούτσι πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κ. Λουίς Φερνάντο Γκαλαρέτα Βελάρδε πρώτο αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε ο πρόεδρος του JNE, Ρομπέρτο Μπουρνέο, κατά τη διάρκεια τελετής στη Λίμα.

Η επιστροφή της οικογένειας Φουχιμόρι

Η επικράτηση της Κέικο Φουχιμόρι σηματοδοτεί την επιστροφή της πολιτικής δυναστείας των Φουχιμόρι στην εξουσία, περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά το τέλος της διακυβέρνησης του πατέρα της, Αλμπέρτο Φουχιμόρι.

Ο εκλιπών πρώην πρόεδρος κυβέρνησε το Περού από το 1990 έως το 2000 με αυταρχικό τρόπο. Στη συνέχεια αποχώρησε από την εξουσία μέσα σε σκάνδαλα και καταδικάστηκε σε πολυετείς ποινές κάθειρξης για διαφθορά και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η Κέικο Φουχιμόρι ευχαρίστησε, μέσω X, «τους Περουβιανούς για την υποστήριξή τους». Όπως ανέφερε, «ξεκινά νέο κεφάλαιο», το οποίο θα χειριστεί με «υπευθυνότητα, ταπεινότητα και βαθιά αίσθηση καθήκοντος».

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Η νίκη της Φουχιμόρι προκάλεσε αντιδράσεις και στο εξωτερικό. Ηγέτες από τη δεξιά έως την άκρα δεξιά συνεχάρησαν τη νέα πρόεδρο του Περού, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, ο Χοσέ Αντόνιο Καστ στη Χιλή και ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

«Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αδημονεί να βαθύνει τη συνεργασία της με την κυβέρνηση Φουχιμόρι, προκειμένου να προωθηθεί η συνεργασία όσον αφορά την ασφάλεια και να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία όσον αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο στην περιοχή μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Η ανάληψη της εξουσίας από τη Φουχιμόρι ανοίγει νέα πολιτική περίοδο για το Περού, σε μια συγκυρία κατά την οποία η χώρα καλείται να αντιμετωπίσει τη θεσμική αστάθεια και τις βαθιές πολιτικές διαιρέσεις των τελευταίων ετών.