Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 (1-1 κ.δ.): Στους «16» η «αλμπισελέστε» που γλύτωσε από τα… σαγόνια των «μπλε καρχαριών» – Δείτε τα γκολ

Η Αργεντινή πήρε δύσκολη πρόκριση απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση. Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ, οι Αφρικανοί ισοφάρισαν δύο φορές, αλλά ο Κρίστιαν Ρομέρο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 111ο λεπτό.

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Αθλητισμός

Κριστιάν Ρομέρο - Αργεντινή, Πράσινο Αρκωτήρι - Μουντιάλ 2026
Argentina's Cristian Romero celebrates scoring their third. Photograph: Paul Childs/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Αργεντινή απέφυγε έναν οδυνηρό αποκλεισμό και νίκησε με 3-2 το Πράσινο Ακρωτήρι στην παράταση, προκρινόμενη στους «16» του Μουντιάλ 2026.
  • Η παγκόσμια πρωταθλήτρια βρέθηκε κοντά σε μια μεγάλη έκπληξη, όμως βρήκε τη λύση στο 111’ με τον Ρομέρο.
  • Ο Λιονέλ Μέσι άνοιξε το σκορ στο 29’ και έφτασε τα 7 γκολ στη διοργάνωση. Το Πράσινο Ακρωτήρι αποχώρησε από τη διοργάνωση μετά από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική εμφάνιση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Αργεντινή προκρίθηκε στη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026, καθώς νίκησε το Πράσινο Ακρωτήρι με 3-2 στην παράταση, σε ένα παιχνίδι με ένταση, ανατροπές και μεγάλη αντίσταση από τους Αφρικανούς. Η κανονική διάρκεια έληξε 1-1, ενώ η «αλμπισελέστε» χρειάστηκε γκολ στο 111ο λεπτό για να αποφύγει τον αποκλεισμό και να συνεχίσει στη διοργάνωση.

Η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι πήρε την πρόκριση σε ένα ματς που διεξήχθη στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι. Επόμενος αντίπαλος της Αργεντινής θα είναι η Αίγυπτος του Μοχάμεντ Σαλάχ, με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το γκολ του Μέσι και η απάντηση του Πράσινου Ακρωτηρίου

Η Αργεντινή μπήκε στο παιχνίδι χωρίς υψηλό ρυθμό και δυσκολεύτηκε στα πρώτα λεπτά να βρει χώρους απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου. Ο Λιονέλ Μέσι απείλησε για πρώτη φορά στο 15ο λεπτό, όταν επιχείρησε διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι.

Στο 29ο λεπτό, η Αργεντινή άνοιξε το σκορ. Ο Λισάντρο Μαρτίνες έβγαλε βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Μέσι κατέβασε άψογα την μπάλα και με τελείωμα από κοντά έκανε το 1-0. Το γκολ αυτό ήταν το έβδομο του Αργεντινού στη φετινή διοργάνωση και το 20ό συνολικά σε Μουντιάλ.

Μετά το προβάδισμα, η Αργεντινή έριξε τον ρυθμό και δεν αξιοποίησε την κατοχή της μπάλας. Το Πράσινο Ακρωτήρι μπήκε πιο αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο και προειδοποίησε στο 54ο λεπτό, όταν ο Ντουάρτε έκανε σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες μπλόκαρε.

Πέντε λεπτά αργότερα, οι Αφρικανοί έφτασαν στην ισοφάριση. Ο Μέντες πάσαρε στον Ντουάρτε μέσα στην περιοχή και εκείνος νίκησε τον Αργεντινό τερματοφύλακα, γράφοντας το 1-1 στο 59ο λεπτό.

Ο Βοζίνια κράτησε όρθιο το Πράσινο Ακρωτήρι

Μετά την ισοφάριση, η Αργεντινή αύξησε την πίεση και προσπάθησε να βρει δεύτερο γκολ πριν από το τέλος της κανονικής διάρκειας. Ο Βοζίνια έκανε σημαντικές επεμβάσεις και κράτησε το Πράσινο Ακρωτήρι στο παιχνίδι.

Στο 63ο λεπτό, ο τερματοφύλακας των Αφρικανών σταμάτησε τον Μέσι σε τετ α τετ, ενώ στο 73ο λεπτό αντέδρασε σωστά σε γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Αργεντινού. Στο 81ο λεπτό, ο Μολίνα γύρισε την μπάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ο Λόπες απομάκρυνε πριν αυτή φτάσει στον Φερνάντες.

Η Αργεντινή συνέχισε να πιέζει και στο 87ο λεπτό ο Μακ Άλιστερ επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Στην τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας, ο Βοζίνια δεν συγκράτησε την μπάλα μετά από εκτέλεση φάουλ του Μέσι, αλλά ο Μολίνα δεν μπόρεσε να σκοράρει με κεφαλιά στην επαναφορά.

Η παράταση έκρινε την πρόκριση

Η Αργεντινή μπήκε δυνατά στην παράταση και βρήκε δεύτερο γκολ στο 92ο λεπτό. Ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ, ο Μακ Άλιστερ πήρε την κεφαλιά και ο Λισάντρο Μαρτίνες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με δυνατό σουτ, κάνοντας το 2-1.

Το Πράσινο Ακρωτήρι δεν σταμάτησε να διεκδικεί την πρόκριση. Στο 103ο λεπτό, ο Λόπες Καμπράλ επιχείρησε φαλτσαριστό σουτ από τα αριστερά, στα όρια της περιοχής, και έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας του Εμιλιάνο Μαρτίνες, κάνοντας το 2-2.

Η Αργεντινή αναζήτησε ξανά τη λύση και τη βρήκε στο 111ο λεπτό. Ο Μέσι εκτέλεσε κόρνερ, ο Κρίστιαν Ρομέρο πήρε την κεφαλιά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, αφού βρήκε και στον Μπόρτζες. Το γκολ διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και έστειλε την «αλμπισελέστε» στην επόμενη φάση.

Το Πράσινο Ακρωτήρι αποχώρησε από τη διοργάνωση έχοντας πραγματοποιήσει ανταγωνιστική εμφάνιση απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Η Αργεντινή πήρε την πρόκριση, αλλά χρειάστηκε να φτάσει στα τελευταία λεπτά της παράτασης για να κάμψει την αντίσταση των Αφρικανών και να συνεχίσει την πορεία της στο Μουντιάλ 2026.

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