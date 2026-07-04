Μεξικό: Νεκρή εντοπίστηκε η δημοσιογράφος που είχε απαχθεί τον Ιούνιο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Τη σορό της δημοσιογράφου Ροξάνα Γκουζμάν, η οποία είχε απαχθεί από ένοπλους στις αρχές Ιουνίου, εντόπισαν οι μεξικανικές αρχές στην πολιτεία της Βερακρούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των εισαγγελικών αρχών.

Η απαγωγή της είχε καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, στην οποία διακρίνονται δύο ένοπλοι άνδρες με στολές που παρέπεμπαν σε κρατικές υπηρεσίες να εισβάλλουν στην οικία της και να τη μεταφέρουν βίαια σε άγνωστη τοποθεσία.

Τα λείψανά της εντοπίστηκαν σε κατοικία στη Βερακρούζ, όπου διέμενε και εργαζόταν η δημοσιογράφος. Η Γκουζμάν ήταν επικεφαλής ψηφιακού ειδησεογραφικού μέσου στην περιοχή, η οποία έχει καταγράψει αυξημένα περιστατικά βίας κατά δημοσιογράφων, με ακόμη δύο δολοφονίες λειτουργών του Τύπου μέσα στο 2026.

Las autoridades mexicanas informaron el viernes que encontraron el cuerpo de una periodista secuestrada por dos hombres armados a principios de junio. El secuestro de Roxana Guzmán en su casa quedó registrado en un espeluznante video. Sus restos fueron hallados hace días en una… pic.twitter.com/pU3tVvh9ej — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και τέσσερις δημοτικοί αστυνομικοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις αρχές, παρείχαν πόρους, τρόφιμα και υλικοτεχνική υποστήριξη στην εγκληματική οργάνωση που ευθύνεται για την απαγωγή.

Καταδίκη από διεθνείς οργανώσεις

Τη δολοφονία καταδίκασε ο Ειδικός Εισηγητής για την Ελευθερία της Έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ζητώντας τη συνέχιση και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) υπογράμμισαν ότι η δολοφονία της Ροξάνα Γκουζμάν αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αδυναμία των αρχών να προστατεύσουν τους λειτουργούς του Τύπου, ζητώντας απαντήσεις για το γιατί η δημοσιογράφος δεν εντοπίστηκε όσο ήταν ακόμη ζωντανή.

Το Μεξικό εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις πιο επικίνδυνες χώρες παγκοσμίως για την άσκηση της δημοσιογραφίας, σύμφωνα με τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα.