Κολομβία: Ο Πέτρο ζήτησε από τον Τραμπ βοήθεια για να αποτραπεί η αιματοχυσία, στο επίκεντρο και οι καλλιέργειες κόκας

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, με βασικά θέματα τη μείωση των καλλιεργειών κόκας και τις αμερικανικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος του.

«Μόλις μίλησα στο τηλέφωνο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Όπως και τις τρεις προηγούμενες φορές, ήταν μια εγκάρδια συνομιλία», ανέφερε ο Πέτρο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κολομβιανής προεδρίας, ο Πέτρο ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η κυβέρνησή του πέτυχε τον συμφωνημένο στόχο της καταστροφής περίπου 300.000 στρεμμάτων καλλιεργειών κόκας, από τις οποίες παράγεται η κοκαΐνη. Η Κολομβία παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός κοκαΐνης στον κόσμο.

Στόχος τα 410.000 στρέμματα έως το τέλος του 2026

Ο πρώτος αριστερός πρόεδρος στην ιστορία της Κολομβίας, ο οποίος θα αποχωρήσει από την εξουσία στις 7 Αυγούστου, δήλωσε ότι στόχος είναι η καταστροφή συνολικά 410.000 στρεμμάτων καλλιεργειών κόκας έως τα τέλη του 2026.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στηρίξει την υποψηφιότητα του εκλεγμένου προέδρου Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος επικράτησε στις εκλογές της 21ης Ιουνίου απέναντι στον αριστερό υποψήφιο Ιβάν Σεπέδα, που είχε τη στήριξη του Πέτρο.

«Μου υποσχέθηκε ότι θα παρέμβει»

Ο Πέτρο αποκάλυψε επίσης ότι εξέφρασε την έκπληξή του στον Τραμπ επειδή, όπως είπε, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν γνώριζε ότι ο ίδιος δεν είχε στηρίξει τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αλλά ούτε ότι ο ίδιος και η οικογένειά του εξακολουθούν να βρίσκονται στη λίστα κυρώσεων του Γραφείου Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

«Μου υποσχέθηκε να παρέμβει για αυτό το θέμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ είχε αποφασίσει την ένταξη του Πέτρο στη λίστα κυρώσεων του OFAC, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον είχε αφαιρέσει το 2025 την πιστοποίηση της Κολομβίας ως συμμάχου στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Ο Πέτρο δήλωσε ακόμη ότι ζήτησε από τον Τραμπ τη βοήθειά του ώστε να αποτραπεί η κλιμάκωση της πολιτικής βίας στην Κολομβία.

«Του ζήτησα τη βοήθειά του για να εμποδίσω το μίσος που δημιουργείται σε ένα μέρος της κολομβιανής κοινωνίας να οδηγήσει σε αιματοχυσία και βία από εκείνους που το υποκινούν και το χρηματοδοτούν», ανέφερε.