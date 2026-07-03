ΗΠΑ: Πρώην Ολυμπιονίκης παραπέμπεται σε δίκη για βανδαλισμό του έργου των 14 εκατ. δολαρίων του Τραμπ

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Ένας πρώην Ολυμπιονίκης της κανόε στις ΗΠΑ παραπέμπεται σε δίκη, καθώς κατηγορείται ότι βανδάλισε τη νεοανακαινισμένη Ανακλαστική Δεξαμενή (Reflecting Pool) του Μνημείου Λίνκολν στην Ουάσινγκτον, έργο ύψους 14 εκατ. δολαρίων που υλοποιήθηκε έπειτα από εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 67χρονος Ντέιβιντ Χερν κατηγορείται ότι στις 19 Ιουνίου προκάλεσε εσκεμμένα ζημιές στο υλικό επένδυσης του πυθμένα της δεξαμενής, σύμφωνα με το Sky News.

Αρνείται τις κατηγορίες

Οι δικηγόροι του αρνήθηκαν τις κατηγορίες μετά τη σύλληψή του, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ αντιμετωπίζει ως εγκληματική συμπεριφορά μια συνηθισμένη ενέργεια.

Η ομοσπονδιακή εισαγγελέας της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο, υποστήριξε ότι ο Χερν αφαίρεσε εσκεμμένα τμήμα του υλικού στεγανοποίησης που είχε τοποθετηθεί πρόσφατα, προκαλώντας ζημιές άνω των 1.000 δολαρίων.

Όπως ανέφερε, ο 67χρονος «τράβηξε με δύναμη και βίαια» την επένδυση χρησιμοποιώντας και τα δύο του χέρια, ενώ αντέδρασε επιθετικά απέναντι σε εργαζόμενο που του ζήτησε να σταματήσει.

«Πρόκειται για μια υπόθεση με εξαιρετικά ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία», δήλωσε η Πίρο, προσθέτοντας ότι οι αρχές έχουν προχωρήσει και σε περίπου έξι ακόμη συλλήψεις για πλημμελήματα που σχετίζονται με βανδαλισμούς στην περιοχή.

Η δική του εκδοχή

Ο Χερν έχει υποστηρίξει ότι στις 19 Ιουνίου απλώς έβαλε το χέρι του μέσα στη δεξαμενή για να εξετάσει το υλικό, αφού παρατήρησε πως είχε αρχίσει να ξεκολλά, ενώ έκανε ποδηλασία 67 μιλίων και πέρασε από το σημείο.

Ο πρώην αθλητής, ο οποίος διατηρούσε εταιρεία κατασκευής σύνθετων υλικών για σκάφη, ανέφερε ότι άνδρες της Εθνοφρουράς και της Αστυνομίας Πάρκων τον κράτησαν για περίπου πέντε ώρες προτού αφεθεί ελεύθερος.

Το έργο που προώθησε ο Τραμπ

Λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες τοποθέτησης νέας επένδυσης στη δεξαμενή, στο πλαίσιο έργου που είχε διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των εορτασμών της 250ής επετείου από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ, στις 4 Ιουλίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ζητήσει η νέα επένδυση να έχει το χρώμα που περιέγραψε ως «μπλε της αμερικανικής σημαίας», υποστηρίζοντας ότι η δεξαμενή είχε εγκαταλειφθεί από τους προκατόχους του και είχε αποκτήσει πράσινο χρώμα από τα φύκια.

Ωστόσο, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του έργου, το νερό έγινε ξανά θολό και πρασινωπό. Όταν συνεργεία χρησιμοποίησαν χημικά για την απομάκρυνση των φυκιών, η νέα μπλε επένδυση του πυθμένα άρχισε να ξεφλουδίζει.

Οι καταγγελίες του Τραμπ

Ο Τραμπ είχε καταγγείλει στα τέλη του περασμένου μήνα, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ότι η Ανακλαστική Δεξαμενή έχει γίνει στόχος βανδαλισμών.

«Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με βανδαλισμούς στην όμορφη Ανακλαστική Δεξαμενή. Μόλις πριν από τρεις ημέρες κατέστρεψαν το γρασίδι γύρω από τη δεξαμενή και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να προκαλέσουν ζημιές στη νέα εσωτερική επιφάνεια που μόλις είχε τοποθετηθεί», έγραψε.

Παράλληλα αναγνώρισε ότι θα χρειαστούν νέες εργασίες, ώστε το μνημείο να επανέλθει, όπως είπε, «στο ίδιο επίπεδο ομορφιάς».