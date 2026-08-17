Τραμπ: Απορρίφθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο το αίτημά του να μην πληρώσει 5,6 εκατ. δολάρια στην Τζιν Κάρολ

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Δικαίωση για την συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ, θύμα σεξουαλικής επίθεσης με δρώντα τον Ντόναλντ Τραμπ συνιστά η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή, που είχε καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο, η οποία προέβλεπε την καταβολή του ποσού των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Ε. Τζιν Κάρολ. Η ίδια τον είχε κατηγορήσει ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν τη δυσφήμησε, όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα.

Όπως ήδη αποφάσισε και τον Ιούνιο απορρίπτοντας προηγούμενη έφεση του Αμερικανού προέδρου, το Ανώτατο Δικαστήριο δεν παράσχει κανένα σκεπτικό για την απόφασή του.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέβαλε τον Ιούλιο 5,6 εκατομμύρια δολάρια στην Ε. Τζιν Κάρολ, το ποσό που αστικό δικαστήριο του είχε επιβάλει να δώσει με καταδικαστική απόφαση το 2023, για σεξουαλική επίθεση και συκοφαντική δυσφήμηση.

Σε αυτήν την υπόθεση, η πρώην δημοσιογράφος και αρθρογράφος, ηλικίας σήμερα 82 ετών, κατηγορεί τον Ντόναλντ Τραμπ ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά μέσα σε ένα δοκιμαστήριο μεγάλου πολυκαταστήματος της Νέας Υόρκης το 1996.

Όταν αυτοί οι ισχυρισμοί δημοσιοποιήθηκαν, σε ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 2019, ο δισεκατομμυριούχος την είχε χαρακτηρίσει «τρελή» που είχε επινοήσει μια «ψεύτικη υπόθεση».

Σε μια άλλη διαδικασία για δυσφήμηση στη Νέα Υόρκη, ο Ντόναλντ Τραμπ καταδικάστηκε να καταβάλει 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην Κάρολ, απόφαση η οποία επικυρώθηκε και σε δεύτερο βαθμό. Ωστόσο, η εκτέλεση της απόφασης παραμένει σε αναστολή, εν αναμονή της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με το ενδεχόμενο να εξετάσει την υπόθεση.