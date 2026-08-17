Ηλεία: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες της επίθεσης σε αστυνομικούς στη Γαστούνη – Δύο τραυματίες

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Επίθεση σε αστυνομικούς στη Γαστούνη Ηλείας εξαπέλυσε ομάδα Ρομά, τραυματίζοντας δύο εξ αυτών, προκειμένου να απελευθερώσουν 18χρονο συλληφθέντα για απάτες. Το σοβαρό αυτό περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Δεκαπενταύγουστου, έξω από το αστυνομικό τμήμα Πηνειού.

Όπως έγινε γνωστό, αστυνομικοί της νεοσύστατης Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΟΠΔΙ), μετά από σήμα από την Πάτρα προσήγαγαν τον 18χρονο Ρομά, ο οποίος κινείτο με ΙΧ αυτοκίνητο και αναζητείτο για απάτη. Την ώρα όμως που τον οδηγούσαν στο αστυνομικό τμήμα, δέχτηκαν επίθεση από τρεις άλλους νεαρούς Ρομά, μαζί με τον προσαχθέντα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή, κατά την οποία τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο αστυνομικοί, ενώ και οι τέσσερις Ρομά κατάφεραν να διαφύγουν.

Οι δύο τραυματίες αστυνομικοί, αφού αρχικά μετέβηκαν στο Κ.Υ. Γαστούνης προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, επέστρεψαν κανονικά στα καθήκοντά τους.

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες

Ακολούθησε κινητοποίηση της αστυνομίας, αλλά οι τέσσερις δράστες δεν εντοπίστηκαν. Ωστόσο έχουν ταυτοποιηθεί και οι άλλοι τρεις που απελευθέρωσαν τον 18χρονο και αναζητούνται και οι τέσσερις. Οι τρεις άλλοι είναι ένας 23χρονος, ένας 22χρονος και ένας 20χρονος. Σε βάρος του 23χρονου εκκρεμεί καταδικαστική απόφαση ποινής φυλάκισης από το τριμελές εφετείο ανηλίκων Πατρών.

Λόγω της σοβαρότητας του συμβάντος, μετέβη στην Ηλεία και ο γενικός συντονιστής Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας, αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, για να ενημερωθεί και να δώσει εντολές για τις έρευνες.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη ο 16χρονος αδελφός του 18χρονου δραπέτη. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Υπηρεσίας της εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλείας – Π.Ε. Αμαλιάδας, με εντολή του οποίου αφέθηκε ελεύθερος ο ανήλικος.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ κατασχέθηκε και ένα ΙΧ αυτοκίνητο.