Τραγωδία στην Εύβοια – Πέθανε 39χρονη έγκυος στον έκτο μήνα

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, όταν μία γυναίκα 39 ετών πέθανε ενώ βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με το eviaonline, η 39χρονη γυναίκα στην Εύβοια αισθάνθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

Την έγκυο παρέλαβε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από διαδοχικές εμβολές περίπου στις 5 τα ξημερώματα χωρίς να γίνει εφικτή η διάσωση του εμβρύου.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.