Τραγωδία στην Εύβοια – Πέθανε 39χρονη έγκυος στον έκτο μήνα

Μια 39χρονη έγκυος γυναίκα στην Εύβοια πέθανε στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της, αφού αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή μετά από διαδοχικές εμβολές, χωρίς να καταστεί εφικτή η διάσωση του εμβρύου. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές

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Είναι παντρεμένη εδώ και 12 χρόνια και παράλληλα έχει εραστή – «Είμαι έγκυος και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω»
Φωτογραφία: Unsplash
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην Εύβοια: Μία 39χρονη γυναίκα πέθανε ενώ βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.
  • Η γυναίκα αισθάνθηκε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία τα ξημερώματα της Δευτέρας και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.
  • Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή, χωρίς να γίνει εφικτή η διάσωση του εμβρύου. Τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

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Τραγωδία σημειώθηκε στην Εύβοια, όταν μία γυναίκα 39 ετών πέθανε ενώ βρισκόταν στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Σύμφωνα με το eviaonline, η 39χρονη γυναίκα στην Εύβοια αισθάνθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.

Την έγκυο παρέλαβε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, η 39χρονη άφησε την τελευταία της πνοή μετά από διαδοχικές εμβολές περίπου στις 5 τα ξημερώματα χωρίς να γίνει εφικτή η διάσωση του εμβρύου.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

 

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