Ύπνος: Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το ιαπωνικό κόλπο που μπορεί να σας βοηθήσει

Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, μια απλή τεχνική που έχει γίνει δημοφιλής στα social media μπορεί να αξίζει μια δοκιμή. Μια ειδικός προτείνει μια σύντομη άσκηση με τα χέρια και τα πόδια, η οποία βασίζεται στην ιδέα ότι η απομάκρυνση θερμότητας από τον πυρήνα του σώματος μπορεί να διευκολύνει την έναρξη του ύπνου. Τι γνωρίζουμε όμως πραγματικά για το συγκεκριμένο «ιαπωνικό κόλπο» και πόσο ισχυρά είναι τα επιστημονικά στοιχεία πίσω από αυτό;

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το απλό κόλπο που προτείνει ειδικός

Εάν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, μια ειδικός στον ύπνο υποστηρίζει ότι ένα ιαπωνικό κόλπο μπορεί να δώσει λύση. Σύμφωνα με την θεραπεύτρια ύπνου Amanda Jewson πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Ξάπλωσε ανάσκελα σε μια επίπεδη επιφάνεια, είτε στο κρεβάτι είτε στο πάτωμα. Σήκωσε τα χέρια ψηλά, πάνω από το σώμα. Σήκωσε και τα πόδια, με τα πέλματα ιδανικά να πατούν επίπεδα στο πάτωμα. Κούνησε απαλά χέρια και πόδια για περίπου 1–2 λεπτά, χωρίς ένταση ή απότομες κινήσεις. Κατέβασε αργά τα χέρια και άφησέ τα στο πλάι. Στη συνέχεια, πήγαινε κατευθείαν για ύπνο, χωρίς να κάνεις άλλη δραστηριότητα.

Η επιστήμη πίσω από το κόλπο

Αυτό το δημοφιλές κόλπο στα social media χρονολογείται από το 1927 και υποστηρίζεται από επιστημονικά δεδομένα, επισήμανε η Jewson. Η ίδια αναφέρθηκε σε μια μελέτη του 1999 σχετικά με τη θερμότητα των άκρων, η οποία έδειξε ότι όταν η θερμότητα διοχετεύεται στα χέρια και τα πόδια, απομακρύνεται από τον πυρήνα του σώματος, με αποτέλεσμα αυτός να κρυώνει. «Όταν ο πυρήνας του σώματος είναι πιο δροσερός, δίνεται το “πράσινο φως” στον εγκέφαλο για να αποκοιμηθεί», σημείωσε.

Ωστόσο, η ειδικός διευκρίνισε ότι ενώ η μελέτη εξηγεί τη φυσιολογία πίσω από τη διαδικασία, δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην ίδια την άσκηση.

Τεχνική αναπνοής για μυϊκή χαλάρωση και καταπολέμηση του στρες

Η Jewson μοιράστηκε μία ακόμη τεχνική που βοηθά όχι μόνο στον ύπνο, αλλά και στην ψυχική υγεία:

Σφίξιμο μυών: Ξεκινήστε από τη βάση του σώματος. Σφίξτε τους μύες των πελμάτων για πέντε δευτερόλεπτα παίρνοντας μια βαθιά εισπνοή.

Σταδιακή ανέλιξη: Επαναλάβετε τη διαδικασία ανεβαίνοντας σταδιακά σε κάθε μυϊκή ομάδα του σώματος.

Αυτή η τεχνική βοηθά στην απελευθέρωση της μυϊκής έντασης, η οποία συχνά εμποδίζει τον ύπνο. «Το επιπλέον οξυγόνο στέλνει σήμα στον εγκέφαλο να χαλαρώσει, κάτι που είναι ευεργετικό για ένα υπερδραστήριο νευρικό σύστημα».

Η προειδοποίηση της ειδικού

Η Jewson προειδοποίησε το κοινό να αντιμετωπίζει με επιφύλαξη τις συμβουλές που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην τις υιοθετεί άκριτα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, σύμφωνα με την ίδια, σε διατυπώσεις όπως «αρχαίο μυστικό», «αυτό που δεν σας λέει ο γιατρός σας» ή «η επιστήμη δεν μπορεί να το εξηγήσει» — εκφράσεις που συχνά χρησιμοποιούνται για να προσδώσουν αξιοπιστία σε μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, όταν μια πρακτική δεν συστήνεται από τους γιατρούς ή δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά, μπορεί να κρύβει κινδύνους ή να είναι απλώς αναποτελεσματική. «Αν ο γιατρός σας δεν σας μιλάει για αυτό, πιθανότατα συμβαίνει επειδή είναι μη ασφαλές ή αναποτελεσματικό. Αν η επιστήμη δεν το έχει επιβεβαιώσει, δεν θέλετε να γίνετε εσείς το πειραματόζωο».