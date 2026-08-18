Σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Ινδονησία

Νέος σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) να συμφωνούν στο μέγεθος αλλά να διαφέρουν στις λεπτομέρειες του επίκεντρου και του εστιακού βάθους. Παράλληλα, η ανθρωπιστική κρίση στο νησί Φλόρες επιδεινώνεται τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με χιλιάδες εκτοπισμένους, τουλάχιστον 68 νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος σεισμός 5,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ινδονησία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
  • Η ανθρωπιστική κρίση στο νησί Φλόρες επιδεινώνεται, τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.
  • Χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν εκτοπισμένοι, με τον τραγικό απολογισμό να ανέρχεται σε τουλάχιστον 68 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες.

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Νέος σεισμός σημειώθηκε στην Ινδονησία, με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) και το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) να συμφωνούν στην εκτίμηση του μεγέθους, δίνοντας και τα δύο 5,6 Ρίχτερ.

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Σύμφωνα με το USGS, το επίκεντρο εντοπίστηκε 154 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Τελούκ Νταλάμ, με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Παράλληλα, το EMSC κατέγραψε τη δόνηση στις 13:02 τοπική ώρα σε απόσταση 213 χιλιομέτρων δυτικά του Παντάνγκ και 184 χιλιομέτρων δυτικά του Παριάμαν, υπολογίζοντας το εστιακό βάθος στα 6,6 χιλιόμετρα.

Την ίδια ώρα, η ανθρωπιστική κρίση στο νησί Φλόρες επιδεινώνεται, τρεις ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ.

Χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν εκτοπισμένοι, ενώ ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 68 νεκρούς και περισσότερους από 200 τραυματίες.

Οι ζημιές σε υποδομές και κατοικίες είναι εκτεταμένες, με τις αρχές να εστιάζουν στην υποστήριξη των εκτοπισμένων οικογενειών.

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