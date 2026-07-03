Ζελένσκι: Η Ουκρανία μπορεί να ξεπεράσει τη Ρωσία στην παραγωγή όπλων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να ξεπεράσει τη Ρωσία στην παραγωγή οπλικών συστημάτων, υποστηρίζοντας ότι η ουκρανική αμυντική βιομηχανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Σε ανάρτησή του μετά από σύσκεψη με αντικείμενο την αμυντική παραγωγή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει πλέον τη δυνατότητα να κατασκευάζει μεγάλες ποσότητες τεχνολογικά προηγμένων όπλων.

«Ένα σημαντικό επίτευγμα του κράτους μας και των κατασκευαστών οπλικών συστημάτων είναι ότι η Ουκρανία έχει πλέον φτάσει στο σημείο να μπορεί να παράγει τόσο μεγάλο όγκο τεχνολογικά προηγμένων όπλων, ώστε μακροπρόθεσμα να ξεπεράσει τις δυνατότητες της Ρωσίας», δήλωσε.

Έμφαση σε drones, πυραύλους και ηλεκτρονικό πόλεμο

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζήτησε με εκπροσώπους της αμυντικής βιομηχανίας τις ενέργειες που απαιτούνται από την κυβέρνηση, τόσο σε διοικητικό επίπεδο όσο και στη χρηματοδότηση, ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες της χώρας.

Όπως είπε, στόχος είναι να αυξηθεί η πίεση προς τη Ρωσία, τόσο στο πεδίο της μάχης όσο και στην ικανότητά της να συνεχίσει τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι προτεραιότητες αφορούν κυρίως την παραγωγή ουκρανικών drones κάθε τύπου, μη επανδρωμένων χερσαίων συστημάτων, πυραυλικών συστημάτων, μέσων ηλεκτρονικού πολέμου και άλλου στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Προτεραιότητα η αεράμυνα»

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες η ενίσχυση της αεράμυνας θα αποτελέσει την κορυφαία προτεραιότητα στις διπλωματικές επαφές της Ουκρανίας.

«Τις επόμενες ημέρες, η βασική προτεραιότητα σε όλο το διπλωματικό έργο, σε όλες τις συναντήσεις και τις διαπραγματεύσεις, θα είναι η αεράμυνα για την Ουκρανία», τόνισε.