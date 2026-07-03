ΗΠΑ: Κατηγορίες σε βάρος 10χρονου για αιματηρή απόπειρα ληστείας – Μαχαίρωσε υπάλληλο καταστήματος

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Ένα αγόρι 10 ετών αντιμετωπίζει κατηγορίες για ληστεία, βαριά σωματική βλάβη με χρήση θανατηφόρου όπλου και κατοχή οργάνου εγκλήματος, αφού φέρεται να επιχείρησε να ληστέψει κατάστημα της αμερικανικής αλυσίδας ειδών χαμηλού κόστους Dollar Tree στην Πενσιλβάνια και να μαχαίρωσε επανειλημμένα έναν υπάλληλο που προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 29ης Ιουνίου, ωστόσο η υπόθεση έγινε γνωστή τώρα, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος του ανήλικου, ο οποίος κρατείται σε ασφαλή δομή κράτησης ανηλίκων εν αναμονή των δικαστικών διαδικασιών, σύμφωνα με τον αμερικανικό τηλεοπτικό σταθμό WGAL.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αστυνομικού Τμήματος του δήμου Σουατάρα, αστυνομικοί έσπευσαν περίπου στις 17:06 σε κατάστημα της αλυσίδας στην οδό Πάξτον, κοντά στο Χάρισμπεργκ, έπειτα από αναφορά για ληστεία με μαχαίρι.

Όταν έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον 10χρονο να κρατείται από υπαλλήλους του καταστήματος, ενώ ένας εργαζόμενος είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Απείλησε υπάλληλο με μαχαίρι και ζήτησε χρήματα

Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσαν οι αστυνομικοί, το παιδί μπήκε στο κατάστημα κρατώντας μαχαίρι με σταθερή λεπίδα, απείλησε έναν υπάλληλο και απαίτησε χρήματα.

Άλλοι εργαζόμενοι έσπευσαν να υπερασπιστούν τον συνάδελφό τους και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 10χρονο μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από τους υπαλλήλους δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Η αστυνομία δεν έδωσε στη δημοσιότητα την ταυτότητα του τραυματία ούτε ανακοίνωσε πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά του.

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες

Σε βάρος του 10χρονου ασκήθηκαν σήμερα διώξεις για ληστεία, βαριά σωματική βλάβη με χρήση θανατηφόρου όπλου και κατοχή οργάνου εγκλήματος.

Ο ανήλικος κρατείται σε ασφαλή δομή κράτησης ανηλίκων μέχρι να οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κίνητρα που φέρεται να οδήγησαν τον 10χρονο στην απόπειρα ληστείας.