Τρόμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 17 νεκροί και 125 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά – «Η τρομοκρατία είναι το μόνο επιχείρημά τους», λέει ο Ζελένσκι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μετά τη μεγαλύτερη ρωσική επίθεση στο Κίεβο από την έναρξη της πλήρους εισβολής, η Μόσχα εξαπέλυσε νέα μαζική νυχτερινή επίθεση σε ολόκληρη την Ουκρανία, βάζοντας ξανά στο στόχαστρο κατοικίες και μη στρατιωτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, οι επιθέσεις των τελευταίων 24 ωρών στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 17 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 125. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται ένα κορίτσι δύο ετών και ένα κορίτσι επτά ετών, ενώ τουλάχιστον άλλα 10 παιδιά τραυματίστηκαν σε επιθέσεις σε τέσσερις διαφορετικές περιφέρειες.

«Η τρομοκρατία είναι το μοναδικό επιχείρημα που τους έχει απομείνει για να μη σταματήσουν τον πόλεμο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέροντας ότι ρωσικά πλήγματα σκότωσαν τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας, παιδιά, αλλά και έναν γιατρό, έπειτα από άμεσο χτύπημα σε νοσοκομείο στην περιφέρεια της Χερσώνας.

«Γνώριζαν ακριβώς πού χτυπούσαν και ότι δεν υπήρχε κανένας στρατιωτικός στόχος», πρόσθεσε.

Τι ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε έναν από τους δύο κατευθυνόμενους πυραύλους Kh-59/69 και 82 από τα συνολικά 105 επιθετικά drones που εκτόξευσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ωστόσο, ένα βλήμα Kh-59/69 και 21 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 16 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ συντρίμμια από καταρριφθέντες εναέριους στόχους έπεσαν σε ακόμη πέντε σημεία.

Ολόκληρη οικογένεια σκοτώθηκε στη Σούμι

Στην περιφέρεια της Σούμι, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 34 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

Μεταξύ των θυμάτων ήταν μια τετραμελής οικογένεια: ένας 76χρονος άνδρας, δύο γυναίκες ηλικίας 39 και 26 ετών και ένα κορίτσι δύο ετών, οι οποίοι σκοτώθηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε το σπίτι τους στην κοινότητα Ρομένσκι.

Σε άλλο σημείο της ίδιας περιφέρειας, ακόμη μία 49χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από επίθεση με drone.

Νεκρό επτάχρονο κορίτσι στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ

Στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 24.

Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ένα κορίτσι επτά ετών και ένας άνδρας 66 ετών, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένα κορίτσι 11 ετών και ένα αγόρι 14 ετών.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και το πρωί. Περίπου στις 10:00, νέα ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο ακόμη ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων πέντε.

Επιθέσεις σε Ντονέτσκ, Χερσώνα και Χάρκοβο

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στη Χερσώνα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 16 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Στην πόλη Λοζόβα, ρωσικό drone τύπου Geran-2 έπληξε κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με την περιφερειακή εισαγγελία του Χαρκόβου, τραυματίστηκαν συνολικά έξι άμαχοι, ανάμεσά τους μια οικογένεια έξι ατόμων: ένας 31χρονος άνδρας, η 27χρονη σύζυγός του, οι τρεις κόρες τους ηλικίας 10, 6 και 1 έτους, καθώς και η 58χρονη μητέρα της γυναίκας.

Δύο από τους αμάχους τραυματίστηκαν από ρωσικό drone-καμικάζι, που έπληξε πρατήριο καυσίμων στο κέντρο του Χαρκόβου.

Ryssarna angrep idag en bensinstation i centrala Charkiv med en kamikazedrönare.

2 män skadades.

Ryssarna fortsätter att till synes systematiskt angripa bensinstationer. pic.twitter.com/SoRGi25XZ3 — Fria Ukraina (@FriaUkraina) July 3, 2026

Το 10χρονο κορίτσι υπέστη τραύματα από την έκρηξη και θερμικά εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 40% του σώματός του και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γονείς της, οι δύο μικρότερες αδελφές της και η γιαγιά υπέστησαν οξεία αντίδραση στρες.

Η εισαγγελία της περιφέρειας Χαρκόβου ξεκίνησε προανάκριση για διάπραξη εγκλήματος πολέμου.

Νεκρός σε επίθεση με Shahed σε πρατήριο καυσίμων στη Μικολάιβ

Στην περιφέρεια της Μικολάιβ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βιτάλι Κιμ, ένας 45χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν drone τύπου Shahed έπληξε πρατήριο καυσίμων στην κοινότητα Κοστιαντίνιβκα.

Άλλοι δύο άνδρες, ηλικίας 33 και 44 ετών, τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, με τον έναν να βρίσκεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και τον δεύτερο σε μέτρια κατάσταση.

Από την επίθεση καταστράφηκε το κτίριο του πρατηρίου και τρία επιβατικά οχήματα.

Στην κοινότητα Βεσνιάνσκε, άλλο drone Shahed έπληξε αγρόκτημα, τραυματίζοντας έναν 59χρονο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε μόνος του σε νοσοκομείο και θα συνεχίσει τη θεραπεία του ως εξωτερικός ασθενής.

Στην κοινότητα Νετσαγιάνε, επίθεση με Shahed προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές σε άλλο πρατήριο καυσίμων, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Παράλληλα, drone τύπου Molniya έπληξε την κοινότητα Κουτσουρούμπ, προκαλώντας ζημιές σε κατοικία, ενώ η περιοχή δέχθηκε και οκτώ επιθέσεις με FPV drones, καθώς και πλήγμα, πιθανότατα από πολλαπλό εκτοξευτή πυραύλων (MLRS), χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Τέσσερα παιδιά μεταξύ των τραυματιών στη Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ.

Όπως ανέφερε, μέσα σε ένα 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν συνολικά 880 επιθέσεις εναντίον 62 οικισμών της περιφέρειας.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν:

μία πυραυλική επίθεση στην πόλη της Ζαπορίζια,

25 αεροπορικά πλήγματα,

601 επιθέσεις με drones διαφόρων τύπων, κυρίως FPV,

253 πυρά πυροβολικού.

Οι αρχές κατέγραψαν 171 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και υποδομές.

A Russian missile slammed into an indoor swimming pool in Zaporizhzhia, Ukraine, while people were swimming inside. The strike blew a hole through the roof, filling the building with dust and smoke as swimmers scrambled for safety. Ukrainian officials said at least seven people… pic.twitter.com/mD7dn4ecNi — Fox News (@FoxNews) July 2, 2026

Σύμφωνα με το Fox News, ένας ρωσικός πύραυλος έπληξε κλειστό κολυμβητήριο στη Ζαπορίζια, την ώρα που μέσα βρίσκονταν άνθρωποι που κολυμπούσαν.

Η έκρηξη άνοιξε μεγάλη τρύπα στην οροφή του κτιρίου, γεμίζοντας τον χώρο με σκόνη και καπνό, ενώ οι λουόμενοι έσπευσαν να απομακρυνθούν για να σωθούν.

Σύμφωνα με τις αρχές, άλλες ρωσικές επιθέσεις έπληξαν επίσης ένα κέντρο αισθητικής, μια αποθήκη τροφίμων και μία κατοικία και όχι στρατιωτικούς στόχους.

Συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια στο Κίεβο

Την ίδια ώρα, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε τρία σημεία του Κιέβου μετά τη ρωσική επίθεση της 2ας Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε κατά εννέα και ανέρχεται πλέον σε 30, ενώ ακόμη 10 άνθρωποι αγνοούνται.

«Οι έρευνες θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Η 3η Ιουλίου έχει κηρυχθεί ημέρα πένθους στο Κίεβο για τα θύματα της επίθεσης.

Μέσα στα χαλάσματα της χθεσινής φονικής επίθεσης στο Κίεβο, μια γάτα διασώθηκε ζωντανή, προσφέροντας μια μικρή αχτίδα ελπίδας μέσα στην καταστροφή.