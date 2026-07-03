Καύσωνας στην Ευρώπη: 1.200 «επιπλέον» θάνατοι σε Βέλγιο, 480 στην Ολλανδία – Φόβοι για αύξηση των θυμάτων

Ο πρόσφατος καύσωνας στην Ευρώπη, που διήρκεσε περίπου από τις 20 έως τις 28 Ιουνίου, θεωρείται ο χειρότερος που έχει καταγραφεί, προκαλώντας προβλήματα σε υποδομές και συστήματα υγείας. Συνολικά, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατέγραψαν περισσότερους από 3.700 επιπλέον θανάτους, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι τα στοιχεία είναι προκαταρκτικά και ενδέχεται να αυξηθούν. Οι επιστήμονες συνδέουν τις ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα με την κλιματική αλλαγή.

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Διεθνή Νέα

Καύσωνας Ολλανδία Βέλγιο
Βέλγιο, Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότερους από 3.700 επιπλέον θανάτους μέτρησαν συνολικά η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος καύσωνα. Οι επιστήμονες λένε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.
  • Στη Γαλλία καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι, ενώ στο Βέλγιο το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, χαρακτηρίζοντάς την «πρωτόγνωρη».
  • Στην Ολλανδία, ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών, επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.

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Περισσότερους από 3.700 επιπλέον θανάτους μέτρησαν συνολικά η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο κατά τη διάρκεια του πρόσφατου κύματος καύσωνα, με τις αρχές να ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για προκαταρκτικά στοιχεία που ενδέχεται να αυξηθούν.

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Ειδικοί έχουν ανακοινώσει ότι ο καύσωνας, ο οποίος διήρκεσε περίπου από τις 20 ως τις 28 Ιουνίου, ήταν ο χειρότερος που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη προκαλώντας προβλήματα στην παραγωγή ενέργειας, καταστρέφοντας υποδομές και επιβαρύνοντας τα συστήματα υγείας.

Οι επιστήμονες λένε ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σχεδόν σίγουρα οφείλονται στην κλιματική αλλαγή.

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Η κατάσταση στη Γαλλία και η έξαρση στο Παρίσι

Η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι καταγράφηκαν 2.025 επιπλέον θάνατοι στη διάρκεια του καύσωνα που έπληξε τη χώρα τον περασμένο μήνα και πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός πιθανόν να αυξηθεί.

Η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της χώρας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των θανάτων στη Γαλλία αυξήθηκε κατά σχεδόν 30% και κατά 62% μόνο στην περιοχή του Παρισιού την εβδομάδα της 22ας Ιουνίου, στην κορύφωση του καύσωνα.

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«Πρωτόγνωρα» στοιχεία θνησιμότητας στο Βέλγιο

Στο Βέλγιο, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες ότι κατέγραψε επιπλέον ποσοστό θνησιμότητας περίπου 1.200 θανάτων, ανάμεσα στις 18 και στις 29 Ιουνίου, προσθέτοντας ότι 530 από τους θανάτους αυτούς ήταν μεταξύ ανθρώπων 85 ετών και άνω.

Τα θύματα κάτω των 65 ετών αναλογούσαν σε 180 επιπλέον θανάτους.

«Τέτοια επιπλέον θνησιμότητα στη διάρκεια καύσωνα είναι πρωτόγνωρη στη χώρα μας», αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Βελγίου, «με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, το Βέλγιο κατέγραψε υπερβάλλουσα θνησιμότητα 39% (+1.222 επιπλέον θάνατοι) μεταξύ της Πέμπτης 18 Ιουνίου και της Δευτέρας 29 Ιουνίου».

«Αυτή η υπερβάλλουσα θνησιμότητα κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα είναι πρωτοφανής στη χώρα μας. Ο καύσωνας ήταν πρωτόγνωρος με επτά τροπικές ημέρες όταν οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 30°C. Οι νύχτες, ειδικότερα, ήταν ασυνήθιστα ζεστές», τονίζει η έκθεση.

Η κορύφωση του καύσωνα και τα ακραία ρεκόρ

Η κορύφωση της θνησιμότητας επιτεύχθηκε το Σάββατο 27 Ιουνίου με «συνολικά 572 θανάτους να καταγράφονται», επισημαίνει η δήλωση του βελγικού υπουργείου Υγείας.

Την προηγούμενη μέρα, σχεδόν ολόκληρη η χώρα είχε τεθεί σε πορτοκαλί ή κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη, αναγκάζοντας τις αρχές να ακυρώσουν ορισμένες εκδηλώσεις, όπως η ετήσια αναπαράσταση της Μάχης του Βατερλώ.

Ενώ το Βέλγιο δεν έσπασε επίσημα τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Ιούνιο, οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 35°C στις Βρυξέλλες για αρκετές συνεχόμενες ημέρες και έως και 38 ή 40°C σε ορισμένες περιοχές.

Ο απολογισμός στην Ολλανδία

Στην Ολλανδία, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο καύσωνας οδήγησε σε περίπου 480 επιπλέον θανάτους, κυρίως μεταξύ ανθρώπων άνω των 80 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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