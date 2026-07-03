Κώστας Τσουρός: Τέλος από τον ΣΚΑΪ – Η ανακοίνωση του καναλιού

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Ο ΣΚΑΪ με μια λιτή ανακοίνωση επιβεβαίωσε τη λήξη της συνεργασίας με τον Κώστα Τσουρό.

Υπενθυμίζεται πως η εκπομπή δεν κατάφερε να συγκεντρώσει την απήχηση του τηλεοπτικού κοινού, παρά τις αλλαγές που έγιναν από τους πρώτους μήνες της προβολής της και τη μείωση της διάρκειας στη συνέχεια.

Η ανακοίνωση του καναλιού

Ο ΣΚΑΪ, σε συμφωνία με τον Κώστα Τσουρό ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής υπηρέτησε την εκπομπή ΤΟ ‘ΧΟΥΜΕ! με υποδειγματικό επαγγελματισμό και σεβασμό στους τηλεθεατές.

Ο ΣΚΑΪ τον ευχαριστεί και του εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.