Μιχάλης Μόσιος: Συγκίνηση στην κηδεία του ηθοποιού – Το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο «Ταμτάκο»

Τον Μιχάλη Μόσιο αποχαιρέτησαν σήμερα (3/7), η οικογένεια και οι φίλοι του.

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου, συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που συνεργάστηκαν με τον Μιχάλη Μόσιο βρέθηκαν στο Κοιμητήριο του Βύρωνα, προκειμένου να πουν το «ύστατο χαίρε» σε έναν άνθρωπο που ξεχώρισε για το ταλέντο του, και κατάφερε να μπει στις καρδιές του κοινού.

Ιδιαίτερα συγκινημένοι ήταν ο γιος και η κόρη του Μιχάλη Μόσιου, που σήμερα καλούνται να αποχαιρετήσουν τον πολυαγαπημένο τους πατέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια του ηθοποιού σε ανακοίνωσή της, είχε κάνει γνωστό πως αντί στεφάνων, θα ήθελαν όποιος το επιθυμεί να πραγματοποιήσει δωρεά προς τη φιλοζωική οργάνωση «Adopt a paw today». «Γνωρίζοντας πόσο πολύ αγαπούσε και βοηθούσε τα ζώα, είμαστε βέβαιοι ότι αυτή θα ήταν η επιθυμία του», είχαν αναφέρει χαρακτηριστικά.

Άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου βρέθηκαν στο κοιμητήριο, ανάμεσά τους ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Τίσσα Βασιλάκη και ο Βασίλης Καμίτσης.

Οι συγκινητικές αναρτήσεις των παιδιών του

Η κόρη και ο γιος του Μιχάλη Μόσιου, πραγματοποίησαν δύο βαθιά συγκινητικές αναρτήσεις στα προφίλ τους στο Facebook, μέσα από τις οποίες γνωστοποίησαν τον θάνατό του και εξέφρασαν την αγάπη που είχαν για εκείνον.

Στην ανάρτησή της, η κόρη του ηθοποιού έχει γράψει: «Αγαπημένε μου πατέρα, πώς να σου πω αντίο; Δε μετριούνται σε καμιά του κόσμου ζυγαριά όσα μου έδωσες. Αξίες όπως η αλληλεγγύη προς κάθε ον του πλανήτη που χρειάζεται βοήθεια. Ο κόσμος δε γνωρίζει τη φιλοζωική (και όχι μόνο) δράση σου. Στις πράξεις, όχι στα λόγια. Έφυγες όπως επέλεξες, παρέα με τα γατάκια που προστάτευες. Συνέχεια μου έλεγες πόσο καμάρωνες που σου έμοιασα σε αυτό.

Όσα πρόσφερες στον κόσμο μας θα μείνουν ανεξίτηλα. Κι εμείς με τον αδελφό μου θα σε τιμάμε πάντα, με την ελπίδα πως θα συνεχίσεις να είσαι υπερήφανος για εμάς, από όπου μας βλέπεις. Αντίο Μιχάλη Μόσιε. Αντίο μπαμπά μου».

Στη δική του δημοσίευση, ο γιος του καλλιτέχνη ανέφερε πως: «Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο… όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε…

Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα.

Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος. Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω πως θα το αντέξω. Άμα σε χάσω μπαμπά. Θ’ αφήσω τα κλειδιά μου απ’ έξω. Μήπως και μπεις ξανά. Αντίο πατέρα μου».