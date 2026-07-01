Μιχάλης Μόσιος: Η φωτογραφία με τον Κώστα Χατζηχρήστο στη σκηνή του θεάτρου

Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Μιχάλη Μόσιου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο αείμνηστος καλλιτέχνης είχε μία μεγάλη και επιτυχημένη πορεία στον χώρο της υποκριτικής τέχνης στην Ελλάδα. Στη διάρκεια της καριέρας του, είχε συνεργαστεί με σπουδαίους ηθοποιούς, ανάμεσά τους και με τον Κώστα Χατζηχρήστο.

Το «studio_kleisthenis», το οποίο δημοσιεύει στο Instagram φωτογραφίες του Κλεισθένη Δασκαλάκου, το μεσημέρι της Τετάρτης 1 Ιουλίου, μοιράστηκε με τους χρήστες της πλατφόρμας ένα κοινό στιγμιότυπο του Μιχάλη Μόσιου με τον Κώστα Χατζηχρήστο.

Στο στιγμιότυπο, οι δύο καλλιτέχνες είναι χαμογελαστοί, ενώ βρίσκονται στη σκηνή του θεάτρου.

«Καλό ταξίδι στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών χθες. Στην φωτογραφία με το φακό του Κλεισθένη τον βλέπουμε με τον υπέροχο Κώστα Χατζηχρήστο στη σκηνή του θεάτρου», αναφέρεται στη λεζάντα που συνόδευσε την φωτογραφία.