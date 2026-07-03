Σάκης Ρουβάς: Θαυμάστρια… ετών 92 πήγε στη συναυλία του – Βίντεο από την υποδοχή του τραγουδιστή και το φιλί που της έδωσε

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«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ» είπε ο Σάκης Ρουβάς κατά τη συναυλία του στο Ίλιον το βράδυ της Πέμπτης (2/7) όταν αντιλήφθηκε την παρουσία μίας 92χρονης στην πρώτη σειρά της αρένας.

Ο Σάκης Ρουβάς σταμάτησε το πρόγραμμά του και αφού πλησίασε τη γυναίκα, της φίλησε το χέρι και την ρώτησε το όνομά της και την ηλικία της. Η γυναίκα απάντησε ότι είναι η Κατερίνα, 92 ετών.

Τότε ο τραγουδιστής της προσέφερε ένα μπουκαλάκι με νερό και την ρώτησε πώς πήγε στη συναυλία. Τότε εκείνη απάντησε:

«Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά».

Ο Σάκης Ρουβάς δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, που η γυναίκα επέλεξε να διασκεδάσει στη συναυλία του, με εκείνη να του λέει: «Έχω τρία παιδιά, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Πριν συνεχίσει το πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και φίλησε την 92χρονη με τον κόσμο να χειροκροτά την κίνηση του καλλιτέχνη.