Βίντεο: Σκίουρος τρόμαξε από κανονιοβολισμό στο Μπρούκλιν και έπεσε πάνω σε στρατιώτη – Εντυπωσιακή «βουτιά» από ύψος δεκάδων μέτρων

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα απρόοπτο περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια των επίσημων εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ.

Ένας σκίουρος, που βρισκόταν πάνω σε έναν στύλο, πανικοβλήθηκε από τον εκκωφαντικό θόρυβο ενός κανονιού, που πραγματοποιήσε μια εθιμοτυπική βολή, με αποτέλεσμα να πηδήξει στο κενό.

Το viral βίντεο

Ο σκίουρος πραγματοποίησε «ελεύθερη πτώση» από ύψος δεκάδων μετρών, όταν μέλη του Στρατού πυροδότησαν το κανόνι για να υποδεχθούν ένα γερμανικό πολεμικό πλοίο στο Φορτ Χάμιλτον του Μπρούκλιν.



Το γερμανικό πολεμικό πλοίο «FGS Sachsen» κατέπλευσε στην περιοχή ως μέρος της Μεγάλης Παρέλασης των Ιστιοφόρων (Grand Parade of Sail), αναφέρει η New York Post.

German Navy Sachsen-class frigate FGS Sachsen (F219) coming into New York City for the International Naval Review – July 2, 2026 SRC: webcam pic.twitter.com/TNnbtcV82U — WarshipCam (@WarshipCam) July 2, 2026



Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια της Αμερικής («America 250»), ενόψει της 4ης Ιουλίου, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, ξεπερνώντας τις 1,2 εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την αντίδραση του ζώου στον ξαφνικό θόρυβο.

Στα πλάνα, το μικρό θηλαστικό φαίνεται να κουνάει έντονα την ουρά του στον αέρα προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία του κατά την πτώση.

Τελικά, προσγειώθηκε στην πλάτη ενός στρατιώτη και απομακρύνθηκε τρέχοντας, προτού ακολουθήσει η επόμενη ομοβροντία.

Η δήλωση του Στρατού

Η στρατιωτική βάση USAG Fort Hamilton προχώρησε σε μια ανάρτηση στο Facebook, συνοδευόμενη από το σχετικό οπτικό υλικό.

«”Δεν υπέγραψα γι’ αυτό”, – Αυτός ο σκίουρος, πιθανότατα», έγραψε χαρακτηριστικά, με μια δόση χιούμορ.

«Συγγνώμη για το πρωινό “μπαμ”, Μπρούκλιν! Υποσχόμαστε ότι είναι για καλό σκοπό», πρόσθεσε.

Όσον αφορά την κατάσταση των εμπλεκομένων, η διοίκηση του USAG Fort Hamilton καθησύχασε το κοινό διευκρινίζοντας: «Ο σκίουρος και ο στρατιώτης είναι και οι δύο σώοι και αβλαβείς, απλώς τρομαγμένοι».