Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος προέρχεται από τον Ερυθρό Αστέρα και έχει αγωνιστεί σε διάφορες ομάδες της Σερβίας. Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επισήμως ο Μπάλσα Πόποβιτς, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα.
  • Γεννημένος στην πόλη Kotor στις 10 Ιουνίου 2000, ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου. Το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα, παραμένοντας ως δανεικός στην OFK Beograd με 34 συμμετοχές.
  • Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, ενώ έχει αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak. Η ανακοίνωση της απόκτησης έγινε και μέσω των social media της ΠΑΕ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επισήμως ο Μπάλσα Πόποβιτς.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα. Γεννημένος στην πόλη Kotor, στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας).

Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.

Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Η ανακοίνωση στα social media

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