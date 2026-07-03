Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επισήμως ο Μπάλσα Πόποβιτς.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα. Γεννημένος στην πόλη Kotor, στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας).

Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.

Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Η ανακοίνωση στα social media