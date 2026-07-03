Antigoni: Πάντρεψε την αδελφή της, Sophia Buxton – Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Η Antigoni έζησε ιδιαίτερες οικογενειακές στιγμές, καθώς η αδελφή της, Sophia Buxton, παντρεύτηκε. Η καλλιτέχνιδα βρέθηκε στο πλευρό της την ημέρα του γάμου, έχοντας τον ρόλο της κουμπάρας, και μοιράστηκε στιγμές από την τελετή και τη δεξίωση με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Antigoni δημοσίευσε βίντεο με στιγμιότυπα από την ημέρα. Στην ανάρτησή της εξέφρασε την αγάπη και τη συγκίνησή της για την αδελφή της, ενώ αναφέρθηκε και στη στενή σχέση που έχουν οι δύο τους.

Τα λόγια της Antigoni για την αδελφή της

Η Antigoni έγραψε στην ανάρτησή της: «Είναι τιμή μου που ήμουν η κουμπάρα σου (Maid of Honour), αλλά η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου είναι που είμαι η αδερφή σου. Είμαι τόσο περήφανη για τη γυναίκα που έχεις γίνει. Νιώθω απίστευτα ευλογημένη που σε έχω ως την καλύτερή μου φίλη από τη στιγμή που γεννήθηκες.

Είσαι η πιο όμορφη νύφη που έχω δει ποτέ – ο Oli είναι πραγματικά πολύ τυχερός άντρας!!! Σ’ αγαπώ, μικρή μου αδερφή. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο @candidcontentstudio που δημιούργησε τις πιο όμορφες αναμνήσεις για εμάς και μάλιστα τόσο γρήγορα! ✨».

Κάτω από την ανάρτηση, χρήστης σχολίασε: «Πανέμορφη! Μια τόσο όμορφη νύφη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Antigoni 🎶🧜🏼‍♀️ (@antigoni)

Η αναφορά της στον γάμο και την οικογένεια

Η Antigoni έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Σε πρόσφατες δηλώσεις της είχε πει: «Θέλω να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Για μένα είναι πολύ σημαντικό».

Η καλλιτέχνιδα επέλεξε να μοιραστεί δημόσια στιγμές από τον γάμο της αδελφής της, καταγράφοντας τη χαρά της οικογένειας Buxton και εκφράζοντας την προσωπική της συγκίνηση για τη σημαντική ημέρα της Sophia Buxton.