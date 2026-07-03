Τραγωδία στη Βόνιτσα: Βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης στο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος 40χρονος

Σοκαριστικές εικόνες από την επιχείρηση που στήθηκε στο φαράγγι του Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας έρχονται στη δημοσιότητα, μετά τον εντοπισμό νεκρού ενός 40χρονου που είχε μεταβεί στην περιοχή για κατάβαση canyoning.

Στο οπτικό υλικό που δημοσίευσε το PatraPress.gr αποτυπώνονται οι προσπάθειες των διασωστών της ΕΜΑΚ μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ορμητικά νερά και δυσπρόσιτα σημεία, όπου και εντοπίστηκε η σορός του άνδρα λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Ιουλίου 2026.

Ο 40χρονος είχε βρεθεί στο φαράγγι την Τετάρτη 1 Ιουλίου μαζί με έναν φίλο του για την κατάβαση της απαιτητικής διαδρομής. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ προηγείτο, χάθηκε ξαφνικά από το οπτικό πεδίο του συνοδού του.

Ο φίλος του άρχισε να τον αναζητά και λίγη ώρα αργότερα εντόπισε, σύμφωνα με όσα ανέφερε στις αρχές, το σακίδιό του δίπλα στο ποτάμι, χωρίς όμως κανένα ίχνος του 40χρονου. Αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα της κατάστασης, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε αρχικά επταμελές κλιμάκιο της ΕΜΑΚ Πάτρας για ορμητικά νερά, το οποίο ενισχύθηκε το πρωί της Πέμπτης από εξειδικευμένη ορειβατική ομάδα της υπηρεσίας. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης στελέχη της 6ης ΕΜΟΔΕ (δασοκομάντος), καθώς και ομάδα χειριστών drones της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για εναέρια επιτήρηση και υποστήριξη του εντοπισμού.

Υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τον δεύτερο άνδρα, ο οποίος έφερε ελαφρά τραύματα και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Ο 40χρονος εντοπίστηκε τελικά χωρίς τις αισθήσεις του σε δύσβατο σημείο του φαραγγιού, με τη σορό του να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές.