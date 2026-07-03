ΗΠΑ: Πρωτοβουλία στο Κογκρέσο για να μπλοκαριστεί η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά ΚΑΑΝ

Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενεργοποιώντας τη διαδικασία κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας, με στόχο να ανατραπεί η προτεινόμενη πώληση κινητήρων της General Electric στην Τουρκία. Η πρωτοβουλία αυτή στρέφεται κατά της πώλησης, ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, που συνδέεται με το τουρκικό πρόγραμμα ανάπτυξης του μαχητικού αεροσκάφους KAAN.

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ΗΠΑ-Τουρκία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους κατέθεσε την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για να μπλοκαριστεί η προτεινόμενη πώληση κινητήρων της General Electric στην Τουρκία.
  • Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της πώλησης ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN.
  • Η κ. Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.

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Την πρώτη επίσημη κοινοβουλευτική κίνηση για την ανατροπή της προτεινόμενης πώλησης κινητήρων της General Electric στην Τουρκία κατέθεσε στη Βουλή των Αντιπροσώπων η Δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τάιτους, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του κοινού ψηφίσματος αποδοκιμασίας.

Η πρωτοβουλία στρέφεται κατά της κοινοποίησης που απέστειλε η αμερικανική κυβέρνηση στο Κογκρέσο για την πώληση, ύψους περίπου 700 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα ανάπτυξης του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους KAAN.

Η κ. Τάιτους υποστηρίζει ότι μια τέτοια μεταφορά τεχνολογίας προς την Τουρκία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την Ανατολική Μεσόγειο και να ενισχύσει τις στρατιωτικές δυνατότητες μιας χώρας που, όπως σημειώνει, έχει διατυπώσει επανειλημμένα απειλές εναντίον συμμάχων των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ.

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