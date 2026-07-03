Λαγοκέφαλος εναντίον… λαγοκέφαλου στην Κρήτη: Άγρια μάχη στη θάλασσα για ένα δόλωμα – Δείτε βίντεο

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Ένα απίστευτο βίντεο με λαγοκέφαλους, που φαίνονται να τρώνε ο ένας τον άλλον, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας εντύπωση στους χρήστες των κοινωνικών δικτύων.

Το βίντεο δημοσίευσε στο Facebook ο χρήστης Mike Karpodinis, χωρίς να διευκρινίζει πότε τραβήχτηκε. Στη λεζάντα του ανάρτησε τη φράση «Τρομερό βίντεο μόλις μου ήρθε από Κρήτη», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το περιστατικό καταγράφηκε στο νησί.

Στα πλάνα, διακρίνεται ένας ψαράς να έχει τοποθετήσει ένα μικρό ψάρι στο καλάμι του, ενώ στο νερό δύο λαγοκέφαλοι συγκρούονται για να το αρπάξουν. Η μάχη τους είναι τόσο έντονη, ώστε φαίνονται να επιτίθενται και να δαγκώνουν ο ένας τον άλλον.



Λίγο αργότερα, πλησιάζουν κι άλλοι λαγοκέφαλοι, με έναν από αυτούς να επιτίθεται άγρια στους υπόλοιπους, προκειμένου να κατακτήσει το δόλωμα.

Η δύναμη της φύσης στο… μεγαλείο της.