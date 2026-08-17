Γάζα: Ο Κούσνερ επιχειρεί να «σώσει» τη συμφωνία εκεχειρίας και αφοπλισμού της Χαμάς – Κρίσιμη συνάντηση με τον Νετανιάχου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε κομβικό σημείο βρίσκονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τζάρετ Κούσνερ, πραγματοποιεί τη Δευτέρα κρίσιμη συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η επίσκεψη ακολουθεί τις απευθείας συνομιλίες της αμερικανικής αντιπροσωπείας με την ηγεσία της Χαμάς στην Αίγυπτο, με στόχο την αναζωογόνηση του αμερικανικού σχεδίου αφοπλισμού της οργάνωσης που συναντά την έντονη αμφισβήτηση της ισραηλινής πλευράς.

Διπλωματική κινητικότητα

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν την Κυριακή στο Κάιρο με μεσολαβητές από την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Στο πλαίσιο αυτών των επαφών, ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, συνάντησε τον νέο ηγέτη της Χαμάς, Χαλίλ αλ-Χάγια, στην αιγυπτιακή πόλη Ελ Αλαμέιν.

Φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε από την οικοδέσποινα Αίγυπτο δεν απεικόνιζε τον αλ-Χάγια, αλλά εμφάνιζε τον Κούσνερ σε τραπέζι συνομιλιών στο πλάι μελών του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» (Board of Peace) του Τραμπ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, παρουσία εκπροσώπων από το Κατάρ και την Τουρκία.

Όπως αποκάλυψε πηγή με γνώση των συνομιλιών, ο Κούσνερ πίεσε τη Χαμάς να λάβει «συγκεκριμένα, επαληθεύσιμα βήματα», μεταφέροντας το μήνυμα ότι «η Γάζα δεν μπορεί ποτέ ξανά να αποτελέσει πηγή τρομοκρατίας για το Ισραήλ».



Από την πλευρά της, η Χαμάς επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο σχέδιο.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της, η οργάνωση ανέφερε ότι κάλεσε τους μεσολαβητές και το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «να υποχρεώσουν το Ισραήλ να εγκρίνει τον οδικό χάρτη… και να ξεκινήσει τη θέσπιση χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του».

Η αλλαγή τακτικής και το αδιέξοδο

Οι απευθείας συνομιλίες της αμερικανικής κυβέρνησης με τη Χαμάς —την οποία οι ΗΠΑ έχουν κατατάξει στις τρομοκρατικές οργανώσεις— αποτελούσαν στο παρελθόν σπάνιο φαινόμενο.

Ωστόσο, η διοίκηση Τραμπ έσπασε αυτό το ταμπού, πραγματοποιώντας πολλαπλούς γύρους διαπραγματεύσεων για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας.

Παρότι ο Κούσνερ δεν κατέχει επίσημη κυβερνητική θέση, ο Τραμπ τον έχει επιστρατεύσει, μαζί με τον Στιβ Γουίτκοφ, για την άσκηση διπλωματίας σε πληθώρα γεωοπολιτικών θεμάτων.

Ο αφοπλισμός της Χαμάς αποτελεί βασικό πυλώνα του σχεδίου 20 σημείων του Αμερικανού Προέδρου για τον παλαιστινιακό θύλακα, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου παραμένει ανεφάρμοστο σχεδόν έναν χρόνο μετά την επίτευξη της αρχικής εκεχειρίας τον περασμένο Οκτώβριο.

Η συνάντηση Κούσνερ-Νετανιάχου πραγματοποιείται δύο εβδομάδες αφότου η Χαμάς ενέκρινε το τελευταίο στάδιο του σχεδίου Τραμπ.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αρνείται να το υποστηρίξει, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε διευθέτηση πρέπει να διασφαλίζει ότι η οργάνωση θα «αφοπλιστεί πραγματικά».

Για να προχωρήσει η συμφωνία, το Ισραήλ θα πρέπει να συμφωνήσει σε ένα σταδιακό χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας, παράλληλα με τη σταδιακή παράδοση των όπλων από τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου εμφανίζεται απρόθυμος, απαιτώντας «πραγματικό αφοπλισμό» πριν από οποιαδήποτε αποχώρηση. Ακόμη και όταν ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, Νικολάι Μπλαντένοφ, τον διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ δεν θα χρειαστεί να αποσύρει στρατεύματα πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, ο Νετανιάχου εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του.

Αναλυτές σημειώνουν ότι η σκληρή στάση του Νετανιάχου αντανακλά τη σκληρή στροφή της ισραηλινής κοινωνίας μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τις προσπάθειές του να προσελκύσει ψηφοφόρους από την ακροδεξιά ενόψει των εθνικών εκλογών του φθινοπώρου.

Καταδίκη από μουσουλμανικά κράτη

Οι τρεις μεσολαβήτριες χώρες (Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία) και πέντε ακόμη μουσουλμανικά έθνη -Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Πακιστάν και Ινδονησία- καταδίκασαν την Κυριακή την απόρριψη του σχεδίου από το Ισραήλ.

Σε κοινή τους δήλωση τόνισαν ότι «το Ισραήλ φέρει την άμεση και πλήρη ευθύνη» για την παρακώλυση της ειρήνης, προσθέτοντας ότι η άρνησή του «απειλεί άμεσα να εκτροχιάσει τις εκτεταμένες προσπάθειες» του Τραμπ.

#بيان | يدين وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس… pic.twitter.com/mw4ZP8CLKu — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) August 16, 2026



Η συμπερίληψη των ΗΑΕ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η χώρα ομαλοποίησε τις σχέσεις της με το Ισραήλ πριν από πέντε χρόνια, εγκαινιάζοντας μια οικονομική και στρατηγική σχέση που ο Νετανιάχου θεωρεί κομβικό του επίτευγμα.

Απαντώντας στις αιτιάσεις, το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου κατηγόρησε τις αραβικές χώρες αναφέροντας ότι «οι αραβικές χώρες θέλουν να ρίξουν τον πρωθυπουργό» στις εκλογές.

Συνεχίζονται τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, το Ισραήλ ξανάρχισε τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα ύστερα από μια πρόσκαιρη ύφεση. Αν και η εκεχειρία του Οκτωβρίου δεν είχε σταματήσει πλήρως τη βία, τα νέα πλήγματα επιδεινώνουν την κατάσταση.

Την Κυριακή, αεροσκάφη στόχευσαν οικία δυτικά της Νουσεϊράτ, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, σύμφωνα με τον Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπο της Πολιτικής Προστασίας της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε ότι απαντούσε σε απειλή από μαχητές της Ισλαμικής Τζιχάντ. «Οι τρομοκράτες προώθησαν τρομοκρατικές επιθέσεις και επλήγησαν σε ακριβείς αεροπορικές επιδρομές για την απομάκρυνση της απειλής», ανέφερε η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Παράλληλα, τραυματισμοί σημειώθηκαν όταν ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον σκηνών εκτοπισμένων δυτικά της Χαν Γιούνις, ενώ στην ίδια περιοχή ανασύρθηκε το πτώμα ενός παιδιού, του Σουχέιλ Σαλούφ, που σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά το Σάββατο.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Γάζας, τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.262 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από ισραηλινές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου, οπότε τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Στο ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός έχει αναφέρει πέντε απώλειες στις τάξεις του.