e-ΕΦΚΑ: Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη εφαρμογής της νέας ρύθμισης ασφαλιστικών οφειλών σε 72 δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 30 ευρώ. Η ρύθμιση αφορά οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση να μην ήταν ήδη ρυθμισμένες έως την 21η Απριλίου 2026 ή την ημερομηνία αίτησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Α.Ο. έως την 31η Δεκεμβρίου 2026.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ. – Αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, με το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης να ορίζεται σε 30 ευρώ. – Οι αιτήσεις για υπαγωγή υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.

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Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αφορά οφειλές χρονικών περιόδων έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Προϋπόθεση οι οφειλές αυτές να μην ήταν ρυθμισμένες κατά την 21η Απριλίου 2026 ή να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Οφειλές χρονικών περιόδων από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μεταγενέστερα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν με πάγια ρύθμιση (24 δόσεων).

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις

Αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν την ως άνω προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης.

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