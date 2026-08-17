Παράταση για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»: Περισσότερες από 400 επιχειρήσεις θα ωφεληθούν

Τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσαν την παράταση της προθεσμίας του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως το τέλος Νοεμβρίου 2026. Η παράταση αυτή θα ωφελήσει περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, με πρόσθετους πόρους που εξασφαλίστηκαν λόγω της μεγάλης απήχησης του προγράμματος.

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Oικονομία

«Εξοικονομώ - Επιχειρώ»
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσαν την παράταση της προθεσμίας του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως την 30ή Νοεμβρίου 2026.
  • Η παράταση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη απήχηση του προγράμματος και την εξασφάλιση πρόσθετων πόρων από τους αρμόδιους υπουργούς.
  • Το πρόγραμμα επιβεβαιώνει τη δέσμευση για στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε να γίνουν πιο σύγχρονες και ανθεκτικές στις ενεργειακές προκλήσεις. Στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

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Την παράταση της προθεσμίας του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως το τέλος Νοεμβρίου ανακοίνωσαν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οπως επισημαίνεται, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης εξασφάλισαν πρόσθετους πόρους για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των πλέον ώριμων παρεμβάσεων, μετά το πέρας των προθεσμιών υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

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Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30ή Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια:

  • Προελέγχου τελικής εκταμίευσης.
  • Διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης.
  • Ενδιάμεσης εκταμίευσης.
  • Ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας έκτης υπαγωγής.
  • Διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω ενεργειακού ελέγχου.

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενέργεια και επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων:

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«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα Εξοικονομώ – Επιχειρώ».
«Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.
Τα υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστημάτων επιχειρήσεων.

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