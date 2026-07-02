Τραμπ: Εμφανίζεται ως γιατρός σε AI βίντεο που χλευάζει διάσημους επικριτές του – «Η θεραπεία είναι να κλείσει κανείς τα fake news»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε νέο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης στα social media, στο οποίο εμφανίζεται ως γιατρός και επιτίθεται σε διάσημους επικριτές του, παρουσιάζοντάς τους ως πάσχοντες από το λεγόμενο «Trump Derangement Syndrome».

Πρόκειται για έναν υποτιμητικό, φανταστικό όρο που χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος για να χλευάζει όσους του ασκούν κριτική.

Ο Τραμπ ως γιατρός σε deepfake βίντεο

Στο βίντεο, μια AI εκδοχή του Τραμπ εμφανίζεται με λευκή ιατρική ρόμπα και στηθοσκόπιο, μιλώντας για τα «συμπτώματα» του TDS.

Η «θεραπεία», σύμφωνα με το βίντεο, είναι να «κλείσει κανείς τα fake news, να προσεύχεται» και, αν νιώθει άγχος, «να πίνει Diet Coke όπως εγώ».

Deepfake εκδοχές διάσημων ηθοποιών

Το βίντεο περιλαμβάνει επίσης AI απεικονίσεις διασημοτήτων που έχουν επικρίνει τον Τραμπ και την κυβέρνησή του, μεταξύ των οποίων οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Γούπι Γκόλντμπεργκ, Έντουαρντ Νόρτον και Τζούλια Ρόμπερτς.

Σε ένα σημείο, deepfake εκδοχή του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ακούγεται να λέει:

«Δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ήμουν συνεχώς θυμωμένος. Έκανα δυστυχισμένους όλους γύρω μου».

Δεν διευκρινίζεται αν ζητήθηκε άδεια

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε ότι ο Τραμπ «έχει δίκιο», υποστηρίζοντας πως το «Trump Derangement Syndrome» είναι μια «παραλυτική ασθένεια» που έχει «σαπίσει τα μυαλά πολλών ανθρώπων».

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν διευκρίνισαν αν ο Λευκός Οίκος είχε επικοινωνήσει με τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται στο βίντεο, προκειμένου να λάβει άδεια για τη χρήση της εικόνας τους, αναφέρει ο Guardian.