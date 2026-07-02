Συρία: 6 νεκροί και 22 τραυματίες από τη βομβιστική επίθεση στη Δαμασκό – Οι υποψίες στρέφονται στο ISIS

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Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν από έκρηξη βόμβας σε πολυσύχναστη καφετέρια στο κέντρο της Δαμασκού την Πέμπτη, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Συρίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

Η συριακή κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην καφετέρια, η οποία βρίσκεται κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο της συριακής πρωτεύουσας.

Ο κυβερνήτης της Δαμασκού, Μαχέρ Ιντλίμπι, δήλωσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι η έκρηξη προκλήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αναφέρει το Reuters.

Νέα πρόκληση για την κυβέρνηση αλ Σαράα

Η επίθεση αποτελεί ακόμη μία πρόκληση ασφαλείας για την κυβέρνηση του προέδρου Άχμεντ αλ Σαράα, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024, γεγονός που ουσιαστικά έβαλε τέλος στον εμφύλιο πόλεμο που διήρκεσε περισσότερο από 14 χρόνια.

Έκτοτε, η Δαμασκός έχει γίνει στόχος αρκετών επιθέσεων. Τον Μάιο, παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη έξω από το υπουργείο Άμυνας, σκοτώνοντας έναν Σύρο στρατιώτη και τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους.

Οι υποψίες στρέφονται στο ISIS

Αν και καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση, αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν προειδοποιήσει ότι το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) επιχειρεί να εκμεταλλευτεί το κενό ασφαλείας που δημιουργήθηκε μετά την πτώση του Άσαντ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η οργάνωση έχει επανενεργοποιήσει πυρήνες, στρατολογεί νέα μέλη και μετακινεί οπλισμό, καθώς η νέα κυβέρνηση επεκτείνει τον έλεγχό της στη χώρα.

Νωρίτερα φέτος, το ISIS ανακοίνωσε την έναρξη μιας «νέας φάσης» επιχειρήσεων εναντίον της κυβέρνησης του Άχμεντ αλ Σαράα.

Παρότι η οργάνωση είναι πολύ πιο αδύναμη σε σχέση με την περίοδο που ήλεγχε μεγάλες εκτάσεις της Συρίας και του Ιράκ πριν από την κατάρρευση του αυτοαποκαλούμενου «χαλιφάτου» το 2019, εξακολουθεί να θεωρείται από Σύρους, Ιρακινούς και δυτικούς αξιωματούχους μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη σταθερότητα της χώρας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Σαράα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει απειλές και από πρώην στρατιωτικούς του καθεστώτος Άσαντ. Το 2025, η Συρία συγκλονίστηκε από συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και ένοπλων ανταρτών της αλαουιτικής μειονότητας, καθώς και από μάχες με ένοπλες ομάδες των Δρούζων.