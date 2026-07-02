Ιράν προς πλοία στα Στενά του Ορμούζ: Ακολουθήστε τις διαδρομές μας, αλλιώς θα υπάρξει «ισχυρή απάντηση»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Το Ιράν προειδοποίησε τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις διαδρομές που έχουν εγκριθεί από την Τεχεράνη, διαφορετικά θα βρεθούν αντιμέτωπα με «άμεση και ισχυρή απάντηση» από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η προειδοποίηση εκδόθηκε από το κοινό στρατιωτικό διοικητήριο Χατάμ αλ Ανμπίγια και μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

«Άμεση και ισχυρή απάντηση»

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Οποιαδήποτε μη συμμόρφωση, απόκλιση από την καθορισμένη διαδρομή ή παραβίαση των πρωτοκόλλων ναυσιπλοΐας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με άμεση και ισχυρή απάντηση από τις ένοπλες δυνάμεις».

Αφορμή η προσάραξη πλοίου

Η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά την προσάραξη πλοίου στα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το πλοίο κινούνταν σε διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί από τις ιρανικές αρχές, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση του στρατιωτικού διοικητηρίου.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, όπου τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.