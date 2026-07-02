Βρετανία: Αντιδράσεις για την αποφυλάκιση αρχηγού κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης – «Φοβάμαι για μένα και τα παιδιά μου»

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Ο Σαμπίρ Άχμεντ, ο οποίος θεωρείται ο επικεφαλής κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στο Ρότσντεϊλ της βορειοδυτικής Αγγλίας, αποφυλακίστηκε ύστερα από 14 χρόνια κράτησης, προκαλώντας νέο κύμα αντιδράσεων γύρω από το ενδεχόμενο απέλασής του.

Ο 73χρονος είχε καταδικαστεί για πολλαπλούς βιασμούς και άλλα σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος ανήλικων κοριτσιών και είχε εκτίσει 14 χρόνια από την ποινή κάθειρξης 19 ετών που του είχε επιβληθεί το 2012 από το Δικαστήριο του Στέμματος του Λίβερπουλ, σύμφωνα με το Sky News.

Δεν μπορεί να απελαθεί λόγω νόμου 55 ετών

Ο Άχμεντ έχει στερηθεί τη βρετανική υπηκοότητά του και πλέον διαθέτει μόνο την πακιστανική.

Ωστόσο, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στο διαδίκτυο και φέρεται να στάλθηκαν από την Υπηρεσία Επιτήρησης Αποφυλακισμένων (Probation Service) σε ένα από τα θύματά του, δεν μπορεί να απελαθεί στο Πακιστάν εξαιτίας νόμου ηλικίας 55 ετών που εμποδίζει την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις, με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να ζητά από την υπουργό Εσωτερικών, Σαμπάνα Μαχμούντ, να επανεξετάσει την υπόθεση και να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την απέλασή του.

Η Ντάουνινγκ Στριτ χαρακτήρισε την υπόθεση του Άχμεντ «ιδιαίτερα αποτρόπαια», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιθυμεί την απομάκρυνσή του από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιέσεις για αλλαγή της νομοθεσίας

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε:

«Είμαστε απολύτως σαφείς ότι όταν αλλοδαποί υπήκοοι διαπράττουν εγκλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να απομακρυνθούν από τη χώρα».

Η επικείμενη αποφυλάκιση του Άχμεντ είχε προκαλέσει αντιδράσεις από πολιτικούς όλων των κομμάτων.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, κάλεσε την κυβέρνηση να εξετάσει «κάθε δυνατή επιλογή» για την απέλασή του.

Στη Βουλή των Κοινοτήτων, ο βουλευτής των Εργατικών για το Ρότσντεϊλ, Πολ Γουό, ζήτησε επίσης την απέλασή του, καλώντας το υπουργείο Εξωτερικών να κάνει «ό,τι είναι δυνατόν» για να απομακρυνθεί από τη χώρα.

Η επικεφαλής των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοκ, δήλωσε ότι το κόμμα της θα επιχειρήσει να τροποποιήσει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ώστε να «κλείσει το νομικό κενό» που εμποδίζει την απέλασή του.

«Φοβάμαι για μένα και τα παιδιά μου»

Η αποφυλάκιση του Άχμεντ έχει προκαλέσει ανησυχία και στα θύματά του.

Ένα από αυτά, που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Ρούμπι» και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Maggie Oliver, δήλωσε:

«Φοβάμαι για την ασφάλειά μου και για την ασφάλεια των παιδιών μου. Ο βασικός αρχηγός του κυκλώματος αποφυλακίζεται. Είναι γνωστός στο Ρότσντεϊλ, στο Όλνταμ και στο Μίντλετον. Ακόμη κι αν δεν βρίσκεται εκεί, γνωρίζει ανθρώπους στην περιοχή και μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους. Αυτό με κάνει να νιώθω ανασφάλεια».

Σε δήλωσή της μέσω του ιδρύματος, η Ρούμπι ανέφερε ότι τα θύματα έλαβαν «ψεύτικες υποσχέσεις» και εγκαταλείφθηκαν χωρίς επαρκή στήριξη από τις αρχές, ζητώντας να αλλάξει η νομοθεσία ώστε μέλη κυκλωμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων να μπορούν να απελαύνονται μετά την αποφυλάκισή τους.