Tour de France: Απειλείται με ιστορικές ακυρώσεις διαδρομών λόγω του καύσωνα των 44°C

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Το Tour de France 2026, που ξεκινά το Σάββατο από τη Βαρκελώνη, ενδέχεται να αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην ιστορία του ακυρώσεις ετάπ, εξαιτίας ακραίων θερμοκρασιών, καθώς νέο κύμα καύσωνα με έως και 44 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να πλήξει τη Γαλλία και την Ισπανία τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον Guardian.

«Είναι κάτι που μας απασχολεί έντονα», δήλωσε ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, Τιερί Γκουβενού.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζουμε μια τέτοια κατάσταση, όμως αυτή τη φορά είναι χειρότερη, λόγω όσων ζήσαμε ήδη τον Μάιο και τον Ιούνιο», πρόσθεσε.

Πρώτη φορά εξετάζεται ακύρωση λόγω ζέστης

Στο παρελθόν, ο Γύρος της Γαλλίας έχει επηρεαστεί από πολέμους, απεργίες, κοινωνικές αναταραχές και την πανδημία, ωστόσο ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει ακυρωθεί διαδρομή εξαιτίας ακραίου καύσωνα.

Το ενδεχόμενο αυτό θεωρείται πλέον υπαρκτό, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμη και τους 44°C σε περιοχές της Γαλλίας και της Ισπανίας.

Η πρώτη διαδρομή που ενδέχεται να επηρεαστεί είναι η δεύτερη ετάπ, την Κυριακή, μήκους 168 χιλιομέτρων, από την Ταραγόνα έως τη Βαρκελώνη, κατά μήκος των μεσογειακών ακτών.

«Η θερμοπληξία είναι εξαιρετικά σοβαρή»

Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα σε πρόσφατους αγώνες ποδηλασίας.

Στον Γύρο της Ελβετίας, η πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης, Ελίζα Λόνγκο Μποργκίνι, υπέστη θερμοπληξία, χάνοντας σχεδόν δέκα λεπτά από τις αντιπάλους της. Στον τερματισμό βρισκόταν σε κατάσταση έντονης εξάντλησης και δυσκολευόταν ακόμη και να θυμηθεί τον αγώνα.

«Η θερμοπληξία είναι μια εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο ιατρικός διευθυντής της ομάδας XDS Astana, Εμίλιο Μάνι.

«Οι μηχανισμοί ρύθμισης της θερμοκρασίας στον εγκέφαλο αρχίζουν να καταρρέουν. Στη συνέχεια επηρεάζονται η καρδιακή λειτουργία, η κυκλοφορία του αίματος και η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων. Είναι σαν ένα βραχυκύκλωμα», εξήγησε.

Εξετάζονται αλλαγές, αλλά υπάρχουν περιορισμοί

Το πρωτόκολλο για ακραία καιρικά φαινόμενα προβλέπει ήδη μέτρα, όπως περισσότερα σημεία ανεφοδιασμού και επιπλέον παροχή νερού στους αθλητές.

Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί και μοτοσικλέτες που μεταφέρουν παγωμένα ποτά για τους ποδηλάτες.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και η νωρίτερη εκκίνηση των διαδρομών, ώστε οι ποδηλάτες να αποφεύγουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες του μεσημεριού.

Ο πρόεδρος της ένωσης επαγγελματιών ποδηλατών της Γαλλίας, Πασκάλ Σαντέρ, πρότεινε οι εκκινήσεις να πραγματοποιούνται στις 9:00 το πρωί, ώστε οι τερματισμοί να ολοκληρώνονται μέχρι τις 14:30.

Ωστόσο, ο διευθυντής του Tour de France, Κριστιάν Πριντόμ, υπογράμμισε ότι οι δυνατότητες αλλαγών είναι περιορισμένες.

«Περισσότεροι από 28.000 αστυνομικοί, διασώστες και χωροφύλακες κινητοποιούνται για τη διαδρομή του Tour. Αυτές δεν είναι ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν την τελευταία στιγμή. Μπορούμε να αφαιρέσουμε λίγα χιλιόμετρα ή να ξεκινήσουμε μισή ώρα νωρίτερα, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει σημαντικά την κατάσταση», δήλωσε.