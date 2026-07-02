«Βασιλιάς Τραμπ»: Πώς το Ανώτατο Δικαστήριο ενίσχυσε όσο ποτέ άλλοτε την εξουσία του Αμερικανού προέδρου

Οι συμβολικές και υψηλού προφίλ ήττες δεν μπορούν να κρύψουν μια πολύ πιο άβολη αλήθεια.

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ένας θεσμός που οι συντάκτες του αμερικανικού Συντάγματος οραματίστηκαν ως βασικό πυλώνα του συστήματος ελέγχων και ισορροπιών, με στόχο να συγκρατεί έναν υπερβολικά ισχυρό πρόεδρο, έχει καταστήσει τον Ντόναλντ Τραμπ ισχυρότερο από ποτέ και δείχνει ελάχιστη διάθεση να ανακόψει την πορεία του, αναφέρει στην ανάλυσή του ο Guardian.

Μετά την ολοκλήρωση μιας ιστορικής δικαστικής περιόδου, η οποία έκλεισε με την απόφαση της Τρίτης να απορριφθεί η προσπάθεια του Τραμπ να καταργήσει το δικαίωμα στην ιθαγένεια λόγω γέννησης, μια από τις θεμελιώδεις αρχές της αμερικανικής κοινωνίας, το δικαστήριο έχει στην πράξη αποδεχθεί μια σειρά από διευρύνσεις της προεδρικής εξουσίας από τον πιο επιδραστικό ένοικο του Λευκού Οίκου των τελευταίων γενεών, μεταβάλλοντας δραματικά το πολιτικό τοπίο.

Η απόφαση για την ιθαγένεια εκ γενετής, η οποία διατήρησε το δικαίωμα στην αμερικανική υπηκοότητα για όποιον γεννιέται στις ΗΠΑ, φάνηκε αρχικά να αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον Τραμπ σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της πολιτικής του ατζέντας.

Η φαινομενική αυτή ήττα θύμισε την απόφαση του Φεβρουαρίου, όταν το δικαστήριο απέρριψε τη χρήση του νόμου περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών από τον πρόεδρο για την επιβολή δασμών σε ένα ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων. Η ετυμηγορία προκάλεσε σφοδρή προσωπική επίθεση του Τραμπ κατά των δικαστών που ψήφισαν εναντίον του, χωρίς όμως να του στερήσει τη δυνατότητα να προωθήσει τους δασμούς μέσω άλλων νομικών οδών.

Μια πιο προσεκτική ανάγνωση, ωστόσο, αποκαλύπτει ότι το δικαστήριο έχει μετατοπίσει τα όρια του νομικά αποδεκτού, ενώ παράλληλα έχει προσαρμοστεί στη διευρυμένη και ιδιαίτερα φιλόδοξη αντίληψη του Τραμπ για τις προεδρικές εξουσίες.

Σύμφωνα με νομικούς επιστήμονες, τίποτα δεν αποτυπώνει καλύτερα αυτή τη μεταβολή όσο ο συγκρατημένος τρόπος με τον οποίο το δικαστήριο υπερασπίστηκε τελικά το δικαίωμα στην ιθαγένεια λόγω γέννησης.

Η μετατόπιση των ορίων

Παρότι στο παρελθόν αρκετοί ειδικοί εξέφραζαν έκπληξη ακόμη και για το γεγονός ότι οι δικαστές δέχθηκαν να εξετάσουν μια αμφισβήτηση ενός δικαιώματος που θεωρούνταν συνταγματικά απαραβίαστο, σήμερα προκαλεί ανησυχία το ότι αντί για ομοφωνία, τέσσερις συντηρητικοί δικαστές αμφισβήτησαν την πάγια αρχή της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία όποιος γεννιέται σε αμερικανικό έδαφος αποκτά αυτομάτως την αμερικανική υπηκοότητα.

Οι τρεις από αυτούς, οι Κλάρενς Τόμας, Σάμιουελ Αλίτο και Νιλ Γκόρσατς, κατέθεσαν μειοψηφούσες γνώμες, ενώ ένας τέταρτος, ο Μπρετ Κάβανο, συμφώνησε με το βασικό αποτέλεσμα της απόφασης, αλλά διαφώνησε εν μέρει, υποστηρίζοντας ότι η προσπάθεια του Τραμπ να στερήσει την αυτόματη υπηκοότητα από παιδιά παράτυπων μεταναστών και προσωρινών κατοίκων παραβίαζε την ομοσπονδιακή νομοθεσία, όχι όμως και το Σύνταγμα.

Για πολλούς αναλυτές, πρόκειται για ένδειξη του πόσο έχει μετακινηθεί το πολιτικό και νομικό πλαίσιο υπό την επιρροή του Τραμπ, γεγονός που προμηνύει αντίστοιχες εξελίξεις και σε μελλοντικές αποφάσεις.

«Το γεγονός ότι αυτό που αποκαλούμε “παράθυρο Όβερτον” έχει μετατοπιστεί τόσο ώστε οι θέσεις των δικαστών Τόμας, Αλίτο, Γκόρσατς και Κάβανο να θεωρούνται πλέον ακόμη και συζητήσιμες είναι επαναστατικό», δήλωσε ο ομότιμος καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Λόρενς Τράιμπ.

«Αυτό υποδηλώνει ότι η αμερικανική δημοκρατία κρέμεται από μια κλωστή. Απέχουμε έναν παλμό από το να υπάρξει πλειοψηφία που θα υιοθετήσει πλήρως το πρόγραμμα του Τραμπ».

Η διεύρυνση της προεδρικής εξουσίας

Σε σειρά αποφάσεων, το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο διαθέτει πλέον συντηρητική πλειοψηφία έξι έναντι τριών φιλελεύθερων δικαστών χάρη στους διορισμούς των Νιλ Γκόρσατς, Μπρετ Κάβανο και Έιμι Κόνι Μπάρετ από τον Τραμπ, έχει ήδη υιοθετήσει μεγάλο μέρος της ατζέντας του προέδρου ή μέτρων που για δεκαετίες αποτελούσαν μακροπρόθεσμους στόχους της συντηρητικής πτέρυγας των Ρεπουμπλικανών και θεωρούνταν έως πρόσφατα δύσκολα ή ακόμη και ανέφικτα.

Πλέον, ζητήματα που μέχρι πρότινος θεωρούνταν δεδομένα είναι πιθανό να αμφισβητηθούν.

Η σημαντικότερη εξέλιξη για την ευρεία ερμηνεία των προεδρικών εξουσιών, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, ήταν η απόφαση της Δευτέρας υπέρ του Τραμπ στην υπόθεση της Ρεμπέκα Σλότερ, πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, την οποία ο πρόεδρος απέλυσε τον περασμένο Μάρτιο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να απομακρύνει κατά βούληση τον επικεφαλής οποιασδήποτε ομοσπονδιακής κυβερνητικής υπηρεσίας, ανατρέποντας ένα δικαστικό προηγούμενο 90 ετών που περιόριζε αυτή την εξουσία.

Η απόφαση, η οποία βασίστηκε από τους συντηρητικούς στη θεωρία της «ενιαίας εκτελεστικής εξουσίας», σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, ανοίγει τον δρόμο για αυτό που οι επικριτές χαρακτηρίζουν «αυτοκρατορική προεδρία», όπου ο πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει επικεφαλής ανεξάρτητων υπηρεσιών εφόσον τους θεωρεί μη πιστούς.

Οι ευρύτερες συνέπειες

«Αυτό που έχει κάνει το δικαστήριο σε ό,τι αφορά την εκτελεστική εξουσία είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, καθώς αποδυναμώνει το διοικητικό κράτος, δίνοντας στον πρόεδρο πολύ μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σε αυτό», δήλωσε ο καθηγητής Νομικής του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, Ντάνιελ Επς.

Όπως εκτίμησε, το δικαστήριο είναι πιθανό να παραχωρήσει ακόμη περισσότερες εξουσίες στον Τραμπ στο μέλλον.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Ο δικαστής Νιλ Γκόρσατς, στην υπόθεση Σλότερ, έγραψε ξεχωριστή γνώμη όπου ουσιαστικά αναφέρει ότι η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι το δικαστήριο πρέπει να κάνει πολλά ακόμη για να περιορίσει το διοικητικό κράτος».

Εξίσου εκτεταμένες θεωρούνται οι συνέπειες από την αποδυνάμωση του Νόμου περί Δικαιωμάτων Ψήφου του 1965, καθώς πλέον οι πολιτείες του αμερικανικού Νότου μπορούν να επαναχαράξουν εκλογικές περιφέρειες που είχαν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίζεται η εκπροσώπηση φυλετικών μειονοτήτων, μια εξέλιξη που πιθανότατα θα ευνοήσει τους Ρεπουμπλικανούς.

Την ίδια ημέρα με την απόφαση για την ιθαγένεια εκ γενετής, το δικαστήριο εξέδωσε ακόμη δύο αποφάσεις φιλικές προς τον Τραμπ, περιορίζοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα συμμετοχής διεμφυλικών γυναικών στα γυναικεία αθλήματα, ενώ παράλληλα χαλάρωσε τους περιορισμούς στη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών, κάτι που επίσης εκτιμάται ότι θα ωφελήσει τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι διαθέτουν πλεόνασμα περίπου 125 εκατ. δολαρίων, σε αντίθεση με τους Δημοκρατικούς που βρίσκονται σε οικονομικό έλλειμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο.

Το δικαστήριο ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη μεταναστευτική πολιτική του Τραμπ, επιτρέποντας στην κυβέρνηση να αφαιρέσει το καθεστώς προσωρινής προστασίας από πρόσφυγες που προέρχονται από την Αϊτή και τη Συρία.

Παράλληλα, μια σειρά αποφάσεων μέσω του λεγόμενου «σκιώδους ημερολογίου» του δικαστηρίου, με τις οποίες ανεστάλησαν ή ανετράπησαν αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων χωρίς εκτενή αιτιολόγηση, καταδεικνύουν, σύμφωνα με τους επικριτές, την ευνοϊκή στάση της συντηρητικής πλειοψηφίας απέναντι στον Τραμπ.

Ένα «διαμορφωμένο» δικαστήριο;

Η καθηγήτρια Διεθνών Υποθέσεων και Συγκριτικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον, Κιμ Λέιν Σέπελε, προειδοποίησε ότι η αποδυνάμωση του Νόμου περί Δικαιωμάτων Ψήφου, βασικού πυλώνα του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, θα προκαλέσει «τεράστιες αλυσιδωτές συνέπειες», μεταξύ των οποίων και τη σημαντική μείωση του αριθμού των Αφροαμερικανών εκπροσώπων στο Κογκρέσο.

Η ίδια υποστήριξε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα ενός δικαστηρίου που έχει «διαμορφωθεί» κατά τρόπο αντίστοιχο με εκείνον που, όπως είπε, παρατηρείται στη Ρωσία και την Ουγγαρία, όπου τα ανώτατα δικαστήρια στελεχώθηκαν με δικαστές φιλικούς προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βίκτορ Όρμπαν.

«Τα δικαστήρια που έχουν διαμορφωθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή πρέπει να εξακολουθούν να φαίνονται ως δικαστήρια, δεν αποφασίζουν πάντα υπέρ του ηγέτη που τα διαμόρφωσε», είπε.

«Απορρίπτουν ορισμένες επιδιώξεις του όταν αυτές δεν είναι απολύτως αναγκαίες ή όταν μπορεί να πετύχει τον ίδιο στόχο με άλλον τρόπο, ώστε όταν το δικαστήριο αποφασίζει εναντίον του, στην πραγματικότητα να μην έχει μεγάλη σημασία».

«Περιστασιακά απορρίπτουν μια πρόταση με τεράστιο δημόσιο ενδιαφέρον, επειδή διαφορετικά θα ήταν προφανές ότι το δικαστήριο είναι ελεγχόμενο. Αυτό συνέβη ουσιαστικά στην υπόθεση της ιθαγένειας εκ γενετής. Μια απόφαση 5-4 εναντίον του Τραμπ σε ένα ζήτημα που θεωρούσαμε απολύτως ακλόνητο δεν αποτελεί πραγματική ήττα, αλλά του δίνει την ευκαιρία να επιστρέψει με την επόμενη πρότασή του».

Οι επόμενοι στόχοι του Τραμπ

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι επόμενοι στόχοι του Τραμπ ενδέχεται να είναι το Κογκρέσο και το σώμα των δημοσίων υπαλλήλων, έχοντας πλέον τη βεβαιότητα ότι τουλάχιστον μέρος των έξι συντηρητικών δικαστών είναι διατεθειμένο να εξετάσει ακόμη και όσα μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητα.

«Πολλά νομικά επιχειρήματα που κάποτε θεωρούσαμε εντελώς εκτός πραγματικότητας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης», δήλωσε η Σέπελε.

«Στην επόμενη δικαστική περίοδο θα τεθούν ζητήματα όπως το κατά πόσο είναι συνταγματικός ο νόμος για τη δημόσια διοίκηση. Μήπως η εξουσία του προέδρου επί της εκτελεστικής εξουσίας σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα επαγγελματικό, μόνιμο σώμα δημοσίων υπαλλήλων που να προστατεύεται από απολύσεις του προέδρου;».

Παράλληλα, ενδέχεται να τεθεί υπό αμφισβήτηση και η δυνατότητα του Κογκρέσου να λειτουργεί ως αντίβαρο σε έναν πρόεδρο με ιδιαίτερα διευρυμένες εξουσίες, ειδικά εάν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο τουλάχιστον της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Μελλοντικές αποφάσεις θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν στον πρόεδρο την εξουσία να αγνοεί δαπάνες που έχει εγκρίνει το Κογκρέσο ή κανόνες σχετικά με την κομματική σύνθεση κυβερνητικών υπηρεσιών.

Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αχαρτογράφητα νερά, με έναν πρόεδρο που ήδη έχει συναντήσει ελάχιστες αντιστάσεις από ένα Κογκρέσο ελεγχόμενο από τους Ρεπουμπλικανούς και θα μπορούσε να ασκεί την εξουσία του σχεδόν χωρίς θεσμικούς περιορισμούς, με αρμοδιότητες που θα θύμιζαν ισχυρό μονάρχη.

«Έχουμε ήδη ένα αδρανές Κογκρέσο, έναν πρόεδρο που δεν δείχνει κανέναν σεβασμό προς τον νόμο ή το Σύνταγμα και ένα δικαστήριο που αντιλαμβάνεται την προεδρία σαν να πρόκειται για μοναρχία, αλλά ακόμη ισχυρότερη», δήλωσε ο Τράιμπ.

«Ακόμη και ο βασιλιάς Γεώργιος Γ΄ είχε ένα Κοινοβούλιο για να τον περιορίζει. Ο “Βασιλιάς Τραμπ”, όπως φαίνεται να αντιλαμβάνεται το Ανώτατο Δικαστήριο τον θεσμό της προεδρίας, δεν έχει πλέον πολλούς λόγους να ανησυχεί».