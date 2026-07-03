Ανδρουλάκης: Ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε το βράδυ της Πέμπτης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω», τα δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να παραμένει σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Ο πρόεδρος του κόμματος αναφέρθηκε στις αποκλίσεις μεταξύ των μετρήσεων, ενώ υποστήριξε ότι ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ρωτήθηκε για το γεγονός ότι, παρά την έντονη αντιπολιτευτική παρουσία του κόμματός του, οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ουσιαστική αύξηση της επιρροής του. Στο ίδιο πλαίσιο, τέθηκαν ζητήματα που αφορούν τα νέα πολιτικά σχήματα, το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, την αντιπολιτευτική του γραμμή, αλλά και τις εσωκομματικές αιχμές για το πρόσωπο του ίδιου του προέδρου.

Η κριτική στις δημοσκοπήσεις

Απαντώντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ανακατωσούρα στο πολιτικό σκηνικό. Είναι μια πραγματικότητα. Πριν από λίγες ημέρες μας έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι και τέταρτο. Κάποιοι δημοσκόποι το παρουσιάζουν ως τέταρτο.

Τη μία ημέρα έχουμε δύο τοις εκατό διαφορά από τον κ. Τσίπρα, την επόμενη ακριβώς δώδεκα. Εγώ, πραγματικά, εντυπωσιάζομαι που κάποιοι μάλλον δεν έχουν καταλάβει ότι όλα πρέπει να λειτουργούν με έναν τρόπο. Και μιλώ και για τις δημοσκοπικές εταιρείες.

Συμβουλευόμαστε δημοσκοπήσεις, αλλά πρέπει και εδώ να μπουν κάποιοι κανόνες. Δεν μπορεί να μην ενδιαφέρει κανέναν δημοσιογράφο ή κάποιον που θέλει να κάνει έρευνα πώς είναι δυνατόν η Νέα Δημοκρατία να παίρνει το ίδιο και τώρα, εδώ και έναν μήνα, που έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα, τη μία να είμαστε τρίτοι ή τέταρτοι, την άλλη να έχουμε διαφορά 2% με τον κ. Τσίπρα και την επόμενη ημέρα να γίνεται 12%».

Σχετικά με τις μεγάλες αποκλίσεις που εμφανίζονται στις μετρήσεις, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε: «Έγινε μέσα σε μία ημέρα. Κάποιοι πρέπει να απολογηθούν γι’ αυτό. Τι συμβαίνει, εν τέλει, με κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες; Τώρα πάω στην ουσία του θέματος. Προφανώς, θα δώσουμε τον αγώνα. Δεν τον δίνουμε με τα ίδια μέσα με τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς, όπως είπατε, έχουμε πρόγραμμα για όλα. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες. Σήμερα νομοθετήθηκε η ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά, την οποία έχουμε καταθέσει 24 φορές ως τροπολογία. Την έφεραν και την ψηφίσαμε. Ήταν μια θετική πρωτοβουλία, την οποία μας αρνήθηκαν 24 φορές. Δεν δίνουμε, λοιπόν, τον αγώνα με τα ίδια μέσα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας; Έχουμε πρόγραμμα για όλα. Έχουμε πολύ σοβαρό στελεχιακό δυναμικό. Και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι το τέλος του πολιτικού αγώνα».

Ένα κομμάτι της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε και για την επιλογή του να χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη ένταση τις λέξεις ολιγάρχες και διαπλοκή, καθώς και για την ανάγκη να μπουν όρια στις σχέσεις της πολιτικής με οικονομικά συμφέροντα.

«Καταρχάς, θα έλεγα ότι το έλεγα πάντα, διότι είναι στοιχείο της πολιτικής μου διαδρομής. Αλλά, πέρα από αυτό, τώρα, και καλά κάνετε και το λέτε, το λέω και με μεγαλύτερη δυναμική. Γιατί; Διότι πλέον η διαπλοκή είναι τόσο εμφανής, που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κ. Μητσοτάκη. Και ένα άλλο τον κ. Τσίπρα. Είναι εμφανές. Είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε», δήλωσε.

Σε ερώτηση για το από πού προκύπτει αυτή η θέση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε: «Προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο τους αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μίντια».