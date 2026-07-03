ΠΟΥ: Ανακοίνωσε το τέλος της επιδημίας του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

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Το τέλος της επιδημίας χανταϊού ανακοίνωσε την Πέμπτη (2/7) στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), καθώς εξήλθε από την καραντίνα του και το τελευταίο άτομο.

Συνολικά καταγράφηκαν 12 επιβεβαιωμένα και ένα πιθανό κρούσμα που συνδέθηκαν με το MV Hondius, συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων.

Ωστόσο, παρότι η επιδημία έχει πλέον λήξει, για τους επιστήμονες και τους ειδικούς το έργο μόλις αρχίζει, καθώς επιχειρούν να αντλήσουν πολύτιμα διδάγματα από το συμβάν που προκάλεσε παγκόσμια υγειονομική επιφυλακή.

«Σήμερα, το τελευταίο άτομο που είχε έρθει σε επαφή με τον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius ολοκλήρωσε την περίοδο καραντίνας του, βρέθηκε αρνητικό στις εξετάσεις και επέστρεψε στο σπίτι του», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους, σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας: «Δεν έχουν αναφερθεί περαιτέρω κρούσματα από τις 25 Μαΐου».

«Είμαστε, επομένως, πολύ ευτυχείς να ανακοινώσουμε ότι ο ΠΟΥ θεωρεί ότι η επιδημία του χανταϊού τελείωσε», σημείωσε.

Το πλοίο υπό ολλανδική σημαία απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής, κάνοντας στάσεις σε απομονωμένα νησιά του νοτίου Ατλαντικού Ωκεανού, μεταξύ των οποίων και το Τριστάν ντα Κούνια, πριν κατευθυνθεί βόρεια προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, όπου εκκενώθηκε από τους εναπομείναντες επιβάτες του.

Το πλοίο ελλιμενίστηκε τελικά στις 18 Μαΐου στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Στις 30 Μαΐου, το MV Hondius έλαβε άδεια να σαλπάρει ξανά μετά τον καθαρισμό και την απολύμανσή του.

Στο επίκεντρο η ανάπτυξη εμβολίων

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ ανέφερε ότι οι υγειονομικές αρχές σε 33 χώρες και εδάφη εντόπισαν και παρακολούθησαν περισσότερες από 650 επαφές, ενώ υπογράμμισε ότι ο ΠΟΥ θα συνεχίσει να διερευνά τόσο την επιδημία όσο και τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ιού.

«Συντονίζουμε επίσης μια μελέτη στην οποία συμμετέχουν 21 χώρες, με σκοπό να κατανοήσουμε πώς εξελίσσεται η νόσος, κάτι που θα συμβάλει στην ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, θεραπειών και εμβολίων για μελλοντικές επιδημίες», δήλωσε.

Η Ντιάνα Ρόχας Άλβαρες, επικεφαλής του τμήματος επιδημιών υψηλού κινδύνου του ΠΟΥ, δήλωσε ότι η επιδημία στο Hondius μπορεί πλέον να θεωρηθεί λήξασα, καθώς δεν συνιστά πλέον απειλή για τη δημόσια υγεία.

«Ωστόσο, ο ιός των Άνδεων, όπως και άλλοι χανταϊοί, εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια υγεία στη Νότια Αμερική και σε άλλες ενδημικές περιοχές», επισήμανε.

Όπως τόνισε, οι ειδικοί οφείλουν να συνεχίσουν τη στενή επιτήρηση αυτών των ιών, να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο περαιτέρω εξάπλωσής τους και να ενισχύουν τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις δράσεις ετοιμότητας και πρόληψης.

«Η έρευνα για τους χανταϊούς πρέπει να συνεχιστεί σε βάθος χρόνου», κατέληξε.

Ο ΠΟΥ εξέφρασε την ελπίδα ότι το συγκεκριμένο συμβάν θα ωθήσει τα κράτη μέλη του να ολοκληρώσουν επιτέλους το τμήμα που λείπει από τη Συμφωνία για τις Πανδημίες αργότερα αυτόν το μήνα, ώστε να τεθεί επιτέλους σε ισχύ.