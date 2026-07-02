Συρία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Δαμασκό

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια στη Δαμασκό, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) από τις υγειονομικές αρχές στην πρωτεύουσα της Συρίας.

Η επίθεση έγινε σε καφετέρια κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, στη συνοικία Αλ Χαμιντίγια. Το σημείο προσέλκυσε άμεσα δυνάμεις ασφαλείας και διασώστες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο Μοχάμεντ αλ Ταουίλ, επικεφαλής δικηγορικού συλλόγου, δήλωσε στο dpa ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν τακτικός τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται έξι δικηγόροι, ενώ αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έρευνα των αρχών

Ο κυβερνήτης της συριακής πρωτεύουσας, Μάχερ Μαρουάν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι δράστες πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ η κατάσταση αρκετών τραυματιών παραμένει σοβαρή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa