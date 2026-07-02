Συρία: Τουλάχιστον 9 νεκροί από βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Δαμασκό

Βομβιστική επίθεση σε καφετέρια στη Δαμασκό προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 9 ανθρώπων και τον τραυματισμό 19, ενώ οι αρχές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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Διεθνή Νέα

Συρία, Βομβιστική επίθεση
(Photo by LOUAI BESHARA / AFP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε σε καφετέρια στη Δαμασκό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.
  • Το χτύπημα σημειώθηκε σε καφετέρια κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, τόπο συγκέντρωσης δικηγόρων, με έξι δικηγόρους να συγκαταλέγονται μεταξύ των νεκρών.
  • Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι δράστες πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και συνεχίζουν την έρευνα εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας.

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι σε καφετέρια στη Δαμασκό, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) από τις υγειονομικές αρχές στην πρωτεύουσα της Συρίας.

Η επίθεση έγινε σε καφετέρια κοντά στο Δικαστικό Μέγαρο, στη συνοικία Αλ Χαμιντίγια. Το σημείο προσέλκυσε άμεσα δυνάμεις ασφαλείας και διασώστες, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής.

Ο Μοχάμεντ αλ Ταουίλ, επικεφαλής δικηγορικού συλλόγου, δήλωσε στο dpa ότι το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν τακτικός τόπος συγκέντρωσης δικηγόρων. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται έξι δικηγόροι, ενώ αρκετοί τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έρευνα των αρχών

Ο κυβερνήτης της συριακής πρωτεύουσας, Μάχερ Μαρουάν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι δράστες πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή, προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη των δραστών.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης, ενώ η κατάσταση αρκετών τραυματιών παραμένει σοβαρή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

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