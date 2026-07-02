Θεσσαλονίκη: Πλησιάζουν τους δράστες της επίθεσης – Δύο με κράνη και ένας με μαύρη κουκούλα, παλιοί καταληψίες οι καθοδηγητές

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μελετά κάθε στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να ταυτοποιηθούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στην πολυκατοικία της πολιτευτού της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, με θύμα τη μητέρα της, η οποία κατέληξε στο Ιπποκράτειο.

Όπως γίνεται γνωστό, από το ρεπορτάζ του ANT1 που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, οι διωκτικές αρχές έχουν επικεντρωθεί σε έναν πολύ συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, ενώ παράλληλα έχουν στην κατοχή τους δύο βίντεο στα οποία φαίνονται συνολικά τρία άτομα. Τα δύο πάνω σε μηχανάκι μικρό και ένα ακόμα, που είναι ο τσιλιαδόρος.

Τα δύο οπτικά υλικά προέρχονται από τα δύο πρώτα σημεία των εμπρηστικών επιθέσεων. Απαθανατίζονται τουλάχιστον τρεις δράστες, με τους δύο να είναι οι εμπρηστές.

Έχουν εικόνα και για το δίκυκλο, το οποίο χρησιμοποίησαν οι εμπρηστές για να μετακινηθούν. Οι δύο που επέβαιναν στο μικρού κυβισμού μηχανάκι φορούν κράνη και μαύρα ρούχα. Ο τσιλιαδόρος έχει επίσης σκουρόχρωμα ρούχα και κάτι στο κεφάλι του σαν κουκούλα.

Οι «30» του αντιεξουσιαστικού χώρου

Η αστυνομία θεωρεί ότι τόσο αυτοί που πήραν μέρος στις επιθέσεις, όσο και οι λεγόμενοι καθοδηγητές τους, είναι περίπου 30. Όλοι τους στο παρελθόν είχαν ιδιαίτερο ενεργό ρόλο, σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, σε δύο καταλήψεις της Θεσσαλονίκης. Τη Λιμπερτάτια και την κατάληψη του βιολογικού.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν και τα κινητά. Ελέγχουν ποιες συνδέσεις ενεργοποιήθηκαν στο σημείο, πού αλλού εκτός από εκεί, ώστε να χαρτογραφηθεί το δρομολόγιο των εμπλεκομένων και να βρεθεί το ορμητήριό τους.

Επίσης, προσπαθούν να βρουν στοιχεία για το από που προμηθεύτηκαν υλικά.

Πάντως, στις διωκτικές αρχές επικρατεί αισιοδοξία, ότι σύντομα θα ταυτοποιήσουν τους δράστες.

Στο μικροσκόπιο οι κινήσεις και η μεθοδολογία των δραστών

Μέσα από τα βίντεο που έχει συλλέξει από τα σημεία των επιθέσεων, όπως όμως και από τα ευρήματα που έχουν αποσταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ, η αντιτρομοκρατική θεωρεί ότι είναι θέμα χρόνου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.

«Θεωρούμε ότι οι έρευνες θα αποδώσουν σύντομα καρπούς και θα εντοπιστούν τόσο οι φυσικοί όσο και οι ηθικοί αυτουργοί και θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης για να κριθούν με τον αυστηρότερο και δικαιότερο τρόπο. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί,» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Έγινε μια τρομοκρατική ενέργεια. Είναι εγκληματίες τι να πω… είναι εγκληματίες. Πρέπει να βρεθούν και να δικαστούν. Όταν ο άλλος έχει γκαζάκι είναι δολοφόνος γιατί το γκαζάκι είναι σαν βόμβα… σαν σφαίρα», ανέφερε ο Παναγιώτης Νέστορας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι στην υπόθεση έχουν εμπλακεί τουλάχιστον τρία άτομα και ότι οι εμπρηστικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιήθηκαν και στις τρεις περιπτώσεις έχουν την ίδια μορφή.

Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ κάνουν λόγο για οργανωμένη ενέργεια ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι δράστες είχαν διακριτούς ρόλους. Κάποιος τοποθέτησε τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς στις κατοικίες των στόχων, άλλος λειτούργησε ως τσιλιαδόρος, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπήρχε υποστηρικτική ομάδα σε κοντινή απόσταση.

Η μηχανή των δραστών έχει καταγραφεί σε βίντεο

Τα πρώτα βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να έχουν δώσει ήδη κάποια ίχνη για τους δράστες.

Τα στελέχη της ΕΛΑΣ έχουν εντοπίσει τουλάχιστον ένα μηχανάκι που χρησιμοποίησαν οι δράστες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN.

Πρόκειται για μηχανή μικρού κυβισμού και επιχειρείται να διαπιστωθεί ο αριθμός κυκλοφορίας, ενώ, εξετάζεται αν το συγκεκριμένο όχημα είχε περάσει τις προηγούμενες μέρες από το σημείο, ώστε να προετοιμαστεί το «χτύπημα».

Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι πρόκειται για άτομα νεαρής ηλικίας, με τους στρατολόγους τους να βρίσκονται μακριά. Επίσης, ένα από τα πρόσωπα φαίνεται στο βίντεο πιο καθαρά σε σχέση με άλλα δύο άτομα, που φορούσαν κράνη, ωστόσο, ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι έχει ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο άτομο, όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Οι αρχές σημειώνουν ότι ελπίζουν στο λάθος των δραστών.

Όσο για τον εμπρηστικό μηχανισμό, αυτός, λένε οι αρχές, είναι πολύ απλός και έχει χρησιμοποιηθεί και σε υποθέσεις ποινικών, κάτι που δείχνει ότι πιθανά κάποιοι στρατολόγοι βρίσκονται ή έχουν βρεθεί στη φυλακή και έχουν επαφή με ποινικούς.