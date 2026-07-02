«Δεν σας φοβόμαστε»: Συγκέντρωση ΟΝΝΕΔ – ΝΔ στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα

Με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» φίλοι και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ συγκεντρώθηκαν σήμερα Πέμπτη στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι φίλοι και τα στελέχη της γαλάζιας παράταξης φορούν μπλουζάκια με το σύνθημα της συγκέντρωσης, ενώ στην πύλη του νοσοκομείου όπου η Βάγια Νέστορα άφησε την τελευταία της πνοή, έχουν αφήσει κεράκια και τη φωτογραφία της.

Παρόντες Κυρανάκης – Σχοινάς

Μήνυμα κατά της τρομοκρατίας έστειλαν από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης τόσο ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Τα μέλη του κόμματος συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο στις 19.00 το απόγευμα.

«Χθες το πρωί δολοφονήθηκε ένας δικός μας άνθρωπος. Δολοφονήθηκε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα γνωρίζοντας ότι ο στόχος των τρομοκρατών ήταν η ίδια, ως στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Δολοφονήθηκε όχι από τυφλό μίσος, όπως γράφουν τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αλλά από συνειδητή ψυχρή επιλογή τρομοκρατών, οι οποίοι ήθελαν να εκδικηθούν τη δική μας παράταξη. Έτσι λοιπόν η Βάγια Νέστορα ήταν για αυτούς μια παράπλευρη απώλεια, όπως κάποτε ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Για αυτούς η απόπειρα δολοφονίας, όχι για ένα, αλλά για τρία στελέχη μας, το Ζήση, το Σάββα και την Αφροδίτη, όπως κάποτε δολοφόνησαν τον Παύλο Μπακογιάννη, είναι ο τρόπος με τον οποίο νομίζουν ότι θα τρομοκρατήσουν την κοινωνία μας», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Συμπλήρωσε πως «δε θα ησυχάσουμε μέχρι να συλληφθούν οι τρομοκράτες και μέχρι οι δικαστές να του στείλουν εκεί που ανήκουν. Ισόβια στη φυλακή. Στέλνουμε το δικό μας ηχηρό μήνυμα σε όσους μας πλήγωσαν. Δε σας φοβόμαστε. Η Νέα Δημοκρατία και οι ιδέες της δεν πεθαίνουν ποτέ».

Μ. Σχοινάς: Η φωνή της Αφροδίτης θα ακουστεί στη Βουλή

«Είμαστε εδώ ενωμένοι σαν γροθιά. Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, οι φίλοι του κόμματος, η διοίκηση του κόμματος από την Αθήνα, η κυβέρνηση, οι βουλευτές μας, εκατοντάδες απλοί πολίτες της πόλης που έρχονται να πουν το αυτονόητο. Ότι κάπου φτάνει. Χτίζουμε μια ευρωπαϊκή Ελλάδα που σε ένα χρόνο θα αναλάβει την προεδρία της ΕΕ και θέλουμε να είναι απαλλαγμένη από όλες τις εκκρεμότητες του παρελθόντος», επεσήμανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς.

Και πρόσθεσε: «Η τρομοκρατία δε θα έχει μέλλον στην Ελλάδα. Ξέρω την Αφροδίτη πολλά χρόνια, έχουμε πορευτεί μαζί. Έχει γίνει από χθες μαζί με την κα. Βάγια ένα σύμβολο της πόλης. Την περιμένουμε πίσω γερή και δυνατή. Η φωνή της Αφροδίτης πρέπει να ακουστεί και θα ακουστεί στη Βουλή.

Ιωακείμοβιτς: Θα μας βρουν απέναντί τους

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήσης Ιωακείμοβιτς, ο οποίος ήταν ένας εκ των τριών στόχων των δραστών της επίθεσης τόνισε από την πλευρά του: «Η σημερινή δράση είναι μια πράξη συμπαράσταση προς τη φίλη μας, την πολιτεύτρια Αφροδίτη Νέστορα για τον άδικο χαμό της μητέρας της, της κυρίας Βάγιας. Η βία δεν πρόκειται να περάσει. Η πολιτική αντιπαράθεση, ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας. Οι βίαιες πράξεις, οι πράξεις τρομοκρατίας και εκφοβισμού δεν έχουν θέση στην ελληνική κοινωνία. Να ξέρουν όλοι όσοι πράττουν τέτοιες πράξεις ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν τους φοβόμαστε. Συνεχίζουμε ακόμα πιο ενωμένοι με μεγαλύτερη συσπείρωση».