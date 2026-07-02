Ωραιόκαστρο: Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική φωτιά – Ερευνάται εάν ξεκίνησε από τσιγάρο

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Βίντεο ντοκουμέντο από την τραγωδία με τους δυο νεκρούς, πατέρα και γιο, στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, βλέπει το φως της δημοσιότητα.

Στο βίντεο που μετέδωσε ο ΑΝΤ1 καταγράφονται τα πρώτα λεπτά αφού ξέσπασε η φωτιά, στο πρανές του επαρχιακού δρόμου στο Δερβένι. Η φωτιά γρήγορα εξαπλώθηκε και πήρε διαστάσεις.

Το βίντεο αυτό εξετάζει καρέ καρέ και το ανακριτικό κλιμάκιο της Θεσσαλονίκης, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι πυροσβέστες εκτιμούν ότι είναι πιθανόν η φωτιά να ξεκίνησε από ρίψη αναμμένου τσιγάρου που πέταξε ασυνείδητος οδηγός αυτοκινήτου. Γι’ αυτό τον λόγο, εξάλλου, Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τρία οχήματα που πέρασαν από το σημείο λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Στις 14:11 ένα φορτηγό περνάει από το σημείο, δύο λεπτά μετά, ένα λευκό όχημα με ανοιχτά παράθυρα διασχίζει τον δρόμο. Ένα λεπτό αργότερα, ένα κόκκινο αυτοκίνητο περνά από την αντίθετη κατεύθυνση. Ύστερα από δύο λεπτά διακρίνεται ο πρώτος καπνός και ακολουθεί η φλόγα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, οι τρεις οδηγοί των οχημάτων έχουν εντοπιστεί και εξετάζονται από τους ερευνητές του ανακριτικού κλιμακίου Θεσσαλονίκης.

Από το σημείο αυτό η φωτιά έφτασε μέχρι τη Λητή, διανύοντας μία απόσταση περίπου 2 χιλιομέτρων. Εκεί, στο σπίτι που βρίσκεται μέσα στο δάσος ο 65χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός και ο 12χρονος γιος του, Μάξιμος, έχασαν τη ζωή τους.

Η συγκλονιστική περιγραφή της 40χρονης μητέρας

Η περιγραφή της 40χρονης μητέρας, που διέσωσαν την τελευταία στιγμή οι πυροσβέστες, συγκλονίζει. Η γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα.

«Ήμασταν όλοι στο σπίτι. Είδαμε ξαφνικά τη φωτιά έξω από το σπίτι. Ανοίγοντας την πόρτα είδα ένα φυτό να καίγεται. Τότε ο άνδρας μου είπε: “πάμε να φύγουμε! Πάω να λύσω τα σκυλιά”. Εκείνος πήγε προς το μέρος που είναι τα σκυλιά. Εγώ πήγα προς το αυτοκίνητο, πίστευα πως με ακολουθούν και οι δύο. Μπήκα στο αυτοκίνητο από την πλευρά του συνοδηγού. Ήταν τόσο έντονη η φωτιά και οι καπνοί που δεν έβλεπα τίποτα. Όταν μπήκα στο αμάξι, καιγόταν από την πλευρά του οδηγού. Μετά από λίγο θυμάμαι πως ήρθαν κάποιοι πυροσβέστες και με έσωσαν».

Στη Λητή το χωριό θρηνεί για την ανείπωτη τραγωδία. Τα παιδιά δεν ξεχνούν τον χαμογελαστό συμμαθητή τους και έγραψαν το όνομά του στην είσοδο της εκκλησίας.

Δείτε το βίντεο: