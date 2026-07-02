Άναψαν τα αίματα στη Βουλή: Αντιπαράθεση Κουκουλόπουλου, Μάντζου και Γεωργιάδη με την Κωνσταντοπούλου

Για μία ακόμα φορά στη Βουλή άναψαν τα αίματα, σήμερα, Πέμπτη (2/7). Πρωταγωνίστρια ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τους Άδωνι Γεωργιάδη, Δημήτρης Μάντζο και Πάρη Κουκουλόπουλο.

Αρχικά ο προεδρεύων εκείνη τη στιγμή, στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, Πάρης Κουκουλόπουλος, ανέφερε ότι θα βάλει ζήτημα για την τροπολογία, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, να σπεύδει να σημειώσει ότι έχει υποχρέωση, καθώς του το ζητά κοινοβουλευτική αρχηγός. Ο κ. Κουκουλόπουλος ανταπάντησε ότι η ίδια πρέπει να σέβεται τον εαυτό της και την αλήθεια και εξήγησε ότι όταν του ζήτησε τον λόγο ο κ. Μάντζος, του είπε ότι προηγείται η κ. πρόεδρος.

«Λυπάμαι πάρα πολύ… γι’ αυτήν την τόσο χυδαία μεταχείριση που επιφυλάσσετε σε μένα, όχι μόνο γιατί είμαι η αρχηγός που ενοχλεί αλλά και γιατί τολμάω να είμαι αρχηγός, ενώ είμαι γυναίκα. Δεν υπάρχει ούτε ένα παράδειγμα άντρα κοινοβουλευτικού αρχηγού που να τον έχετε μεταχειριστεί με αυτόν τον τρόπο.

Και λυπάμαι και για σας κ. Μάντζο. Δεν είναι το boys club εδώ ξέρετε. Κάνετε λάθος όταν λέτε μας ενώνει η καταδίκη για την αφαίρεση μιας ανθρώπινης ζωής. Γιατί για να μας ένωνε θα πρεπε να μας ένωνε ομόθυμα η αφαίρεση κάθε ζωής.

Η κυβέρνηση χαϊδεύει και κλείνει το μάτι στους γυναικοκτόνους. Και στη βία και στην κακοποιητική έμφυλη βία που την αναπαράγετε. Είμαστε απέναντι στη γενοκτονία και στην αφαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων ζωών την 0ποία οι κ.κ. Γεωργιάδης και Μητσοτάκης όχι μόνο ανέχονται αλλά και υποθάλπτουν.

Δεν είμαστε καθόλου όλοι ίδιοι εδώ μέσα. Γιατί εμείς είμαστε εδώ προστατεύοντας την ανθρώπινη ζωή, την όποια ανθρώπινη ζωή και δεν διακρίνουμε σε αριστερές και δεξιές. Ούτε φυσικά θα δεχτούμε την αναβάθμιση ενός φασίστα, αρνητή του ολοκαυτώματος, αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, αρνητή του εγκλήματος στη “Βιολάντα“, κ. Κεραμέως δεν σας τιμά να κάνετε πλάκα με τον κ. Γεωργιάδη όταν μιλώ γι’ αυτά. Ο διπλανός σας τα αρνείται.

Είναι ο οικοδεσπότης του πατέρα Πλεύρη. Έχει πει πόσα λεφτά έχει βγάλει πουλώντας το βιβλίου του πατέρα Πλεύρη.

Δεν μας ενώνει τίποτε.

Υπονοήσατε ότι υπάρχει ένα κόμμα και μια αρχηγός που δεν καταδίκασε. Τι ψεύτες είστε, τι Γκέμπελς είστε.»

Στο σημείο εκείνο η κ. Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική προς την κυβέρνηση λέγοντας πώς ενέπλεξαν τα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

«Άθλιοι ψεύτες. Λέγατε ότι έχουν εγκριθεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απάντησε η ΕΕ στην ευρωβουλευτίνα μας. Δεν έχει εγκριθεί καμία πράξη για τα “Προσφυγικά”. Δεν έχετε κάνει ούτε πρόταση.

Πώς τολμάτε να λέτε ότι είναι αριστεροί αυτοί που επιτέθηκαν; Πώς ξέρετε ότι δεν είναι από τις εγκληματικές οργανώσεις στις οποίες βρίσκονται κάθε τόσο στελέχη σας και μέσα σε συνομιλίες, είτε είναι του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε είναι οι πολεοδομίες, είτε είναι η υπόθεση Κατάρ Gate. Ντροπή και αιδώς. Αλλά που να βρεθεί».

Μάντζος επί προσωπικού

Ο κ. Μάντζος από το ΠΑΣΟΚ πήρε τον λόγο επί προσωπικού απαντώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου.

«Αυτό που δεν μπορώ να ανεχτώ είναι να υπάρχουν εις βάρος μου υπόνοιες για σεξιστική συμπεριφορά. Γιατί ξέρετε, εκτός από σας και πριν από εσάς σε αυτή την αίθουσα υπήρξαν και άλλες γυναίκες αρχηγοί πολιτικών κομμάτων. Οι οποίες έσπασαν όπως και εσείς τη γυάλινη οροφή του σεξισμού και των διακρίσεων και κέρδισαν τον σεβασμό όλων. Όπως και οι άντρες συνάδελφοί τους. Μία από αυτές είναι η Φώφη Γεννηματά. Στην οποία οφείλουμε πολλοί από δω μέσα το πολιτικό μας είναι και το ότι είμαστε εδώ, γι’ αυτό και μόνο το γεγονός, δεν έχετε το δικαίωμα να ασκείτε τέτοιου είδους κριτική για δήθεν σεξιστική συμπεριφορά κ. Κωνσταντοπούλου».

Ακολούθησε νέα κόντρα Πάρη Κουκουλόπουλου – Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού, με τον πρόεδρο της Βουλής να ρωτά, όταν σας απαντά κάποιος είναι προσωπικό”; Τελικά η κ. Κωνσταντοπούλου έλαβε τον λόγο.

«Κοιτάξτε να δείτε κ. Μάντζο, είστε ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να μιλά σε μένα με αυτόν τον τρόπο. Ο τελευταίος που μπορεί να με επιτιμά γιατί κάποιες άλλες πρόεδροι κέρδισαν τον σεβασμό και γω δεν τον κερδίζω. Είμαι κακιά πρόεδρος. Έχω δώσει την ερμηνεία μου γιατί ψηφίζετε τις άρσεις ασυλίας μου. Και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτές οι ερμηνείες δεν είναι υπέρ σας.

Από κει και πέρα, και από τον κ. Κουκουλόπουλο που σε κάθε εισαγωγή για να δώσει τον λόγο σε μένα κάνει σχόλια. Και από τον κ. Μάντζο ο οποίος έκανε αυτή την αήθη αναφορά, έχω να σας πω το εξής: Σας βλέπει όλη η κοινωνία. Αυτό το ύφος το “πολλά βαρύ” και να σέβομαι τον εαυτό μου, αλλού. Στον αρχηγό σας να μιλάτε έτσι. Σε μένα δεν θα μιλάτε έτσι».

Σφοδρή αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Ότι πάντως προηγήθηκε ήταν απλώς ο “πρόλογος”, καθώς το θερμόμετρο χτύπησε όντως «κόκκινο» στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και με φόντο την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και θύμα τη Βάγια Νέστορα, όταν τον λόγο πήρε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Σήμερα κάνατε το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Χθες η μεγάλη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είχε ένα ανθρώπινο θύμα, τη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ήταν στο κρεβάτι της και κοιμόταν όταν τρομοκράτες έβαλαν φωτιά. Βγήκατε το πρωί στο MEGA και είπατε, επί λέξει, ότι “είναι ύποπτη η δήλωση του Μητσοτάκη” και ότι “μπορεί να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ενδονεοδημοκρατικών συμμοριών”. Ντροπή σας, κυρία μου».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας συνέδεσε τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του Παύλου Ασλανίδη, υποστηρίζοντας ότι ακόμα και συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών καταγγέλλουν την πολιτική εργαλειοποίηση της υπόθεσης.

«Βγήκε ο Ασλανίδης, ένα από τα σύμβολα των Τεμπών και σας κατήγγειλε και είπε για τον ρόλο σας στα Τέμπη που έχουμε αηδιάσει να σας βλέπουμε, ο Ασλανίδης, αποκάλυψε στον ελληνικό λαό, είπε την αλήθεια. Καμία ενσυναίσθηση. Το μόνο που κάνετε είναι εκμετάλλευση όποιο νεκρού βλέπετε μπροστά σας και ευτυχώς ο ελληνικός λαός σας πήρε είδηση και στις δημοσκοπήσεις πάτε όλο και χειρότερα, έχει αηδιάσει ο λαός με την συμπεριφορά σας. Να ζητήσετε συγγνώμη από την ΝΔ, για αυτά τα αίσχη που έχετε πει», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Το μόνο που κάνετε είναι να εκμεταλλεύεστε όποιον νεκρό βρίσκεται μπροστά σας για να κερδίσετε ψήφους. Και δυστυχώς ο ελληνικός λαός σάς έχει καταλάβει. Σας καλώ να ζητήσετε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, από τον πρόεδρό της και από την Κοινοβουλευτική της Ομάδα για όσα έχετε πει όλο αυτό το διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ζήτησε τον λόγο για να απαντήσει. Αφού πρώτα έκανε μία αναφορά στην πατριαρχία, στη συνέχεια επέμεινε στην απαίτησή της από την κυβέρνηση να μην παίρνει «αριστερό» πρόσημο η εγκληματική ενέργεια, όπως το προσδίδει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας την καταγγελία της, ότι οι «δολοφόνοι» του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου βρίσκονταν στο βιβλιοπωλείο του Άδωνι Γεωργιάδη, πριν τη δολοφονία του μικρού Αλέξη στα Εξάρχεια το 2008.

Μάλιστα υπογράμμισε πως ο κ. Γεωργιάδης ήταν αυτός που αγκάλιασε τον Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Τέλος αναφέρθηκε εκ νέου στο έγκλημα στη Marfin, σημειώνοντας πώς ήταν προβοκάτσια, δίνοντας την εξήγηση ότι τόσα χρόνια θα τους είχαν πιάσει.

Υπήρχε και νέα μίνι αντιπαράθεση με τον Πάρη Κουκουλόπουλο για τον χρόνο ομιλίας και τη διάρκεια αυτής με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αναφωνεί, «τι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή», ενώ αναφέρθηκε και στον Σήφη Βαλυράκη.

«Επιτιμάτε εμένα. Ντροπή σας. Κι όταν θέλετε να μαγαρίζετε να κατεβαίνετε στο βήμα να μιλάτε. Όχι από έδρας».

«Αν σας απαντούσα θα ξημερώναμε. Αλλά ο κόσμος έχει κρίση και κρίνει».