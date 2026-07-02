Πεδίο μάχης η Βουλή με «φόντο» την εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη

Η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κλονίζει συθέμελα το πολιτικό σκηνικό, πυροδοτώντας μια βαθιά πόλωση, που ξεπερνά τα όρια της συνήθους κομματικής αντιπαράθεσης. Το τραγικό αυτό γεγονός, έχει μετατραπεί σε μια σκληρή ιδεολογική σύγκρουση για τα όρια της πολιτικής ευθύνης, της δημόσιας ασφάλειας και της ανοχής, απέναντι στη βία.

Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση επιλέγει τη μετωπική σύγκρουση, στρέφοντας τα βέλη της στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και την Αριστερά. Μέσα από οξείες παρεμβάσεις κυβερνητικών στελεχών, γίνεται λόγος για διαχρονική «ομπρέλα πολιτικής προστασίας» και «κανονικοποίηση» της τρομοκρατίας, συνδέοντας άμεσα τις ιδεολογικές καταβολές και τις νομοθετικές επιλογές του παρελθόντος με το σημερινό έλλειμμα ασφάλειας.

Στον αντίποδα, το σύσσωμο αντιπολιτευτικό τόξο αντιδρά με σφοδρότητα, καταγγέλλοντας μια συνειδητή προσπάθεια εργαλειοποίησης και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης της τραγωδίας. Από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το ΚΚΕ, την Ελληνική Λύση και την Πλεύση Ελευθερίας, η κυβερνητική ρητορική αποδοκιμάζεται ως «εμφυλιοπολεμική», με τα κόμματα να κατηγορούν το Μέγαρο Μαξίμου, ότι επιστρατεύει «σκιάχτρα του παρελθόντος» και τεχνητές πολώσεις απλώς και μόνο για να συσπειρώσει το συντηρητικό του ακροατήριο.

Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι για χρόνια έχει υπάρξει ένα πλαίσιο ανοχής απέναντι σε φαινόμενα βίας, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για πρακτικές που, όπως είπε, προσφέρουν «ομπρέλα πολιτικής προστασίας» σε κάθε είδους εγκληματικές ενέργειες.

Μαρινάκης: «Ομπρέλα πολιτικής προστασίας σε εγκληματίες»

Σε δηλώσεις του, ο Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι όσοι «βαφτίζουν ακτιβισμό τις καταλήψεις εντός και εκτός πανεπιστημίων» έχουν συμβάλει, κατά την κυβερνητική θέση, στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοχής, στη βία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε παλαιότερες πολιτικές επιλογές γύρω από τον Ποινικό Κώδικα, σημειώνοντας «ότι υπάρχουν ευθύνες σε όσους αντέδρασαν σε προσπάθειες αυστηροποίησης, ακόμη και σε ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση μολότοφ».

Κυρανάκης: «Κανονικοποιήθηκε η ανοχή στην τρομοκρατία»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι ο Αλέξης Τσίπρας «σε κάθε προσπάθεια για μέτρα μη αποφυλάκισης τρομοκρατών ήταν απέναντι», ενώ υποστήριξε «ότι υπήρξε για χρόνια καλλιέργεια ανοχής σε συγκεκριμένους χώρους».

Όπως είπε, «αυτό που επαναφέρει έχει αποτελέσματα, κανονικοποιεί ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία».

Μία ημέρα νωρίτερα, είχε αναφερθεί στον πρώην πρωθυπουργό με ατάκες του είδους «αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της Αριστεράς οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε, ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκισαν εγκληματίες». Υποστήριξε επίσης ότι «ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες».

ΕΛ.ΑΣ.: «Εργαλειοποίηση και φανατισμός»

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μέσω του αναπληρωτή εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ. Νίκου Νιφούδη, ασκήθηκε κριτική στις τοποθετήσεις αυτές.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι δηλώσεις του κ. Κυρανάκη στοχεύουν, όπως είπε, «στην ικανοποίηση του δεξιού ακροατηρίου της ΝΔ» και κάνουν λόγο για προσπάθεια φανατισμού και εργαλειοποίησης της τραγωδίας.

ΠΑΣΟΚ: Όχι ψευτοδιλήμματα δείχνοντας σκιάχτρα

Σχολιάζοντας τη δήλωση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυρανάκη, στη σκιά της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, την οποία το ΠΑΣΟΚ, καταδίκασε εξαρχής απερίφραστα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς στα «Παραπολιτικά 90,1», έκανε λόγο για μια εμφυλιοπολεμική δήλωση.

«Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό. Μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τεχνητές πολώσεις, εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα, και να βρεθούμε ξανά στο ’45 ή στο ’67 ή στον εθνικό διχασμό, είναι βαθιά ανεπίκαιρη. Εμείς είμαστε μια δύναμη που έρχεται να ενώσει», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι η διαιρετική τομή στην κοινωνία σήμερα ο εμφύλιος. Η διαιρετική τομή είναι: ή οι λίγοι και ευνοημένοι που εκπροσωπεί η Νέα Δημοκρατία ή η μεγάλη συμμαχία των πολλών και αγνοημένων, των παραγωγικών δυνάμεων του τόπου, που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ», επέμεινε θέτοντας το πραγματικό δίλημμα ενόψει των εθνικών εκλογών. Και συνέχισε: «Τα ψευτοδιλήμματα που θέλουν να βάλουν κάποιοι για να συσπειρωθούν οι ίδιοι, δείχνοντας σκιάχτρα με αυτόν τον τρόπο, θα πέσουν στο κενό».

Αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας

Οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών προκάλεσαν αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ανέφερε ότι, ενώ έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό πολιτική ωριμότητα και ομοθυμία στην καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων, υπάρχουν παρεμβάσεις που, όπως είπε, «γυρνούν τη χώρα χρόνια πίσω».

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος, έκανε λόγο για «προβοκατόρικες ενέργειες».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας από το βήμα της Βουλής, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «εκμεταλλεύεται ένα κτηνώδες γεγονός» και ότι «δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα», το οποίο διχάζει την κοινωνία.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφερόμενη σε κατηγορίες περί στάσης του κόμματός της, υποστήριξε «ότι γίνεται εργαλειοποίηση της υπόθεσης και έκανε λόγο για «προβοκάτσια που βολεύει το κυβερνών κόμμα».

Το πολιτικό σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα τεταμένο, με την αντιπαράθεση να κλιμακώνεται γύρω από ζητήματα βίας, δημόσιας ασφάλειας και πολιτικής ευθύνης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται η συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής και της δημόσιας ρητορικής μετά την αιματηρή επίθεση στη Θεσσαλονίκη.