Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Θεσσαλονίκη – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στον Βαθύλακκο Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, 9 οχήματα, εθελοντές και εναέρια μέσα, ενώ δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στον Βαθύλακκο Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.
  • Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.
  • Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων της, ενώ το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) στον Βαθύλακκο Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και εθελοντές, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για την διερεύνηση των αιτίων της εκδήλωσής της.
 

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