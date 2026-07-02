Φλόριντα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δολοφονία βετεράνου του στρατού για μια θέση πάρκινγκ

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Σοκ προκαλεί βίντεο από κινητό τηλέφωνο που καταγράφει τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης εναντίον ενός 62χρονου βετεράνου του αμερικανικού στρατού, μετά από λογομαχία, για μια θέση στάθμευσης έξω από κατάστημα Walmart στη Φλόριντα.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 12:30 μ.μ. στον περιβάλλοντα χώρο του καταστήματος στο North Lauderdale, σύμφωνα με το δίκτυο Local 10 News. Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται το θύμα, ο Μπαρτ ΝτιΓκουλιέλμο (Bart Diguglielmo), να διαπληκτίζεται έντονα με μια άγνωστη γυναίκα.

Καθώς ένα όχημα απομακρύνεται από τη θέση στάθμευσης για την οποία προκλήθηκε η διαφωνία, ο ΝτιΓκουλιέλμο, προσεγγίζει αργά τη γυναίκα, η οποία οπισθοχωρεί. Ενώ ο 62χρονος βρίσκεται σε απόσταση, η γυναίκα προτάσσει πυροβόλο όπλο και τον πυροβολεί. Ο άνδρας καταγράφεται να κρατά την κοιλιακή του χώρα πριν καταρρεύσει στο έδαφος ανάμεσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ΝτιΓκουλιέλμο, με καταγωγή από το Νιου Τζέρσεϊ, παρέμεινε αρχικά καθιστός στο οδόστρωμα, προτού χάσει τις αισθήσεις του, από την ακατάσχετη αιμορραγία.

Η σύλληψη της δράστιδος και οι ισχυρισμοί περί άμυνας

Μετά τους πυροβολισμούς, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν, ότι η γυναίκα βρισκόταν σε κατάσταση υστερίας. Η ίδια τοποθέτησε το όπλο στην οροφή ενός οχήματος και ανέμενε την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων. Εντούτοις, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες η δράστις χλεύαζε το θύμα ενώ εκείνο κειτόταν αιμόφυρτο στο έδαφος.

Κατά τη σύλληψή της από στελέχη του Γραφείου του Σερίφη της κομητείας Μπράουαρντ (Broward), η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση νόμιμης άμυνας.

Ο ΝτιΓκουλιέλμο, συνταξιούχος νοσηλευτής και παρασημοφορημένος βετεράνος, κάτοικος του Λόντερχιλ, διακομίστηκε εσπευσμένα στο Ιατρικό Κέντρο Broward Health, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αντίδραση της οικογένειας και η δικαστική έρευνα

Η κόρη του θύματος, Αμάντα, δήλωσε συντετριμμένη πως ο πατέρας της ήταν ένας «καλός άνθρωπος», με τον οποίο το τελευταίο διάστημα κατέβαλλε προσπάθειες επανασύνδεσης.

«Κανένας δεν αξίζει να χάσει τη ζωή του για μια θέση πάρκινγκ», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Local 10.

Παράλληλα, διέψευσε κατηγορηματικά τις αναφορές που ήθελαν τον πατέρα της να έχει προκαλέσει το επεισόδιο.

«Άλλο ειδησεογραφικό μέσο υποστήριξε ότι ο πατέρας μου έκανε κάποιου είδους προσέγγιση ή κίνηση προς τη γυναίκα, κάτι το οποίο διαψεύδω κατηγορηματικά. Ο πατέρας μου δεν ήταν τέτοιος άνθρωπος. Δεν ήταν τέλειος, αλλά δεν ήταν ικανός να οδηγήσει μια κατάσταση σε αυτό το ακραίο σημείο», ανέφερε.

Το γραφείο του Εισαγγελέα της κομητείας Μπράουαρντ, ανακοίνωσε ότι οι Αρχές αναλύουν διεξοδικά το ψηφιακό υλικό, προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές κατηγορητήριο, που θα απαγγελθεί στη συλληφθείσα.

Πηγή: New York Post